إثبات صحّة بعض معادلات نظرية النسبية لآينشتاين

أ ف ب

أثبتت أعمال مراقبة فضائية حديثة صحة معادلات تحدّث عنها عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين في نظريته الشهيرة "النسبية العامة" قبل أكثر من مئة عام، بحسب ما أعلن فريق دولي من علماء الفضاء اليوم الخميس.

وللمرّة الأولى، تمكّن العلماء -بفضل عمليات مراقبة باستخدام مرصد "في أل تي" في تشيلي- من التثبت من آثار تحدّث عنها آينشتاين تقع لدى مرور نجم في حقل جاذبية ثقب أسود، بحسب ما أفاد المرصد الأوروبي الجنوبي في بيان.

والثقب الأسود هو كتلة هائلة الكثافة تبتلع كلّ ما يمرّ في جوارها، بما في ذلك الضوء. لذا، يبدو بقعة سوداء في عدسات التلسكوبات.

ويقع هذا الثقب الأسود، الذي راقبه العلماء وراقبوا أثره على النجم، في مركز مجرّة درب التبانة.

وقال المرصد "بعد أكثر من مئة عام على ظهور مقالة آينشتاين عن النسبية العامة، ها هو يظهر مجددا أنه على صواب".