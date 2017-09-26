6 مدارس جديدة بأبوظبي و65% من الطلبة بالقطاع الخاص

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن افتتاح 6 مدارس جديدة هذا العام، وإطلاق مبادرة اتفاقية ولي الأمر والتي تتضمن توقيع عقد بين المدرسة وولي أمر الطالب لحفظ الحقوق بين الطرفين وتحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف، وتطبيق مادة التربية الأخلاقية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى دعوة المدارس للتفاعل مع عام زايد وصياغة مبادرات تجسد إنجازات المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه الإنساني.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للمدارس الخاصة الذي نظمته الدائرة أمس في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بحضور 400 من القيادات التعليمية والإدارية بمدارس القطاع الخاص.وكشف الملتقى عن أن طلبة المدارس الخاصة يشكلون ما نسبته 65% من إجمالي طلبة الإمارة، ويبلغ عددهم نحو 45000 طالب وطالبة، وأن 78% من المدارس الخاصة في أبوظبي أداؤها التعليمي بين ممتاز ومرض، وإظهار 83 مدرسة خاصة تحسناً كبيراً خلال دورة التقييم الرابعة لبرنامج «ارتقاء».

وناقش الملتقى عدداً من الموضوعات المحورية والمهمة التي تركز على أهم الإنجازات وأبرز التحديات في قطاع التعليم الخاص في الإمارة، وتضمن اللقاء ورش عمل حول برنامج تقييم المدارس «ارتقاء»، ومناهج التربية الأخلاقية، والأولمبياد الخاص، كما تم تسليط الضوء على حرص دائرة التعليم والمعرفة على تعزيز مركز دولة الإمارات في التقييمات «الاختبارات» الدولية والجودة الشاملة للتعليم.

وأكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة، ثقته في الجهد الذي تبذله القيادات المدرسية والمعلمون، والتي تقودنا لبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان استمرارية التقدم في المدارس، وشدد الظاهري على أن الدائرة تولي أهمية بالغة في التركيز على الهوية الوطنية، من خلال تطبيق برنامج «هويتي» الهادف إلى تعزيز الهوية الوطنية للطلبة الإماراتيين.