إطلاق اسم «عبير» على وليدة «باندا» بحديقة حيوان طوكيو

طوكيو (رويترز)
قالت يوريكو كويكي، حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو: «إن أحدث وليدة من حيوان الباندا التي بدأت تزحف، وأصبح من حقها الحصول على اسم، سوف يطلق عليها «شيانج شيانج»، وهو ما يعني «عبير» باللغة الصينية».
واحتفلت اليابان بمولد الدبة الصغيرة موفورة الصحة في يونيو، بعد خمس سنوات من خسارة أمها «شين شين» لوليد آخر نفق بعد أيام من مولده. وهذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثين عاماً التي يعيش فيها صغير باندا مثل هذه الفترة في حديقة حيوان أوينو في طوكيو.
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وقالت كويكي في مؤتمر صحفي: «هذا الاسم يستحضر فكرة العطر وهو لطيف للغاية».
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كانت الباندا الأم شين شين وشريكها ري ري قد وصلا من الصين في فبراير 2011، وأنجبت ذكراً في 2012 كان أول وليد من الباندا تشهده حديقة حيوان أوينو في 24 عاماً، لكنه نفق بعد ستة أيام من مولده.