إعلانات «فيسبوك».. من يتحمل المسؤولية؟!

ليونيد بيرشيدسكي*

أخذت الضغوط السياسية ترغم مديري «فيسبوك» تدريجياً على تحمل المسؤولية عن المحتوى الذي يظهر على الشبكة الاجتماعية، وعن الإعلانات بشكل خاص في هذه المرحلة. غير أنه حتى الآن يمكن القول إنهم يبلون بلاء حسناً في تجنب الموضوع الحقيقي.

ففي يوم الأربعاء الماضي، تطرقت شيريل ساندبرغ، مديرة العمليات في «فيسبوك»، إلى ما تم اكتشافه مؤخراً من أن بعض الإعلانات في «فيسبوك» يمكن أن تستهدف «كارهي اليهود» -أو بشكل أدق العددَ القليل من الناس الذين يصفون أنفسهم على هذا النحو. وقد تطلبت معالجة هذه المشكلة تعطيلاً مؤقتاً لكل أنظمة الاستهداف في قسم الإعلانات وفق الوظائف. ووعدت ساندبرغ بمستوى جديد من الإشراف البشري، وذلك حتى تتطلب أي عمليات استهداف جديدة موافقة موظفين حقيقيين في فيسبوك.

ويوم الخميس، دخل الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ على خط أزمة يمكن أن تكون لها عواقب أكبر بالنسبة لشركته، ونقصد بذلك محاولات التأثير الروسية عبر «فيسبوك»، خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016. ويتعلق الأمر هنا بشراء بعض حسابات «فيسبوك»، التي أنشئت في روسيا على ما يبدو، لنحو 3 آلاف إعلان خلال حملة الانتخابات الأميركية. وقد أوضح زوكربرغ أن هذا حدث «بشكل مبرمَج من خلال تطبيقاتنا وموقعنا الإلكتروني، ودون أن يتحدث صاحب الإعلان إلى أي أحد في (فيسبوك)».

غير أن زوكربرغ شدّد على أن «فيسبوك» لن يقوم بمراقبة المحتوى قائلًا: «إننا لا نراقب ما يقوله الناس قبل أن يقولوه، وبصراحة، أعتقد أن مجتمعنا لا ينبغي له أن يرغب في أن نقوم بذلك». واقترح زوكربرغ بعض التغييرات في السياسات بخصوص الإعلانات، شبيهة بتلك التي تحدثت عنها ساندبرغ، من قبيل زيادة الإشراف البشري، وقدر أكبر من الشفافية بخصوص من يدفع المال مقابل نشر «الإعلانات السياسية»، وما هي الإعلانات التي يتم نشرها.

وقد حاول زوكربرغ ترضية المنتقدين قائلاً: «ولكن حتى من دون مشاركة موظفين في المبيعات، فإننا نستطيع أن نقوم بعمل أفضل»، من دون أن يوضح ما يقصده بذلك. والحال أنه بنموذجه الحالي، لا يستطيع فيسبوك القيام بعمل أفضل حقاً. وفقط حينما يرغَم «فيسبوك» على الاعتراف بأنه شركة إعلامية حقاً فسيضطر لتغيير ذلك الموقف.