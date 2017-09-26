مشروع الرعاية الصحية «الجمهوري»

راميش بونورو*

قبل برنامج أوباماكير للرعاية الصحية، كانت الولايات هي الجهة التنظيمية الرئيسة للتأمين الصحي. ولكن برنامج أوباماكير أوكل هذا الدور للحكومة الاتحادية. ولكن مشروع للرعاية الصحية الذي تقدم به الجمهوريون، وهو برعاية السناتورين لينزي جراهام وبيل كاسيدي وآخرين، سيغير أسس هذا التحول في السلطة. فمشروع القانون الجديد يعطي الولايات أيضاً إمكانية تخصيص جانب كبير من دولارات الرعاية الصحية الاتحادية بقدر ما ترغب فيه هذه الولايات. وعدم مركزية السلطة، باعتبارها الملمح الرئيس لمشروع القانون يفرض قيوداً على تحليلنا له. ولا يمكننا أن نتوقع بثقة الكيفية التي ستستغل بها الولايات سلطاتها الجديدة، ولا أن نجزم بمدى ما ستتأثر به معدلات التغطية وأقساط التأمين.

والجدل بشأن مشروع القانون يعكس إلى حد كبير المزاعم التي أثارها كثيرون حوله. ولدى الليبراليين والمحافظين أجوبة مختلفة على أسئلة ثلاثة متصلة ببعضها بعضاً هي: هل يجب أن يثق الفقراء والمرضى في الولايات أكثر أم أقل من الحكومة الاتحادية؟ وما مدى جودة أداء برنامج أوباماكير؟ وهل تستطيع الولايات إنفاق الأموال بكفاءة أكبر من برنامج أوباماكير؟ وقد ذكرت منظمة «كايزر فاميلي» غير الهادفة للربح أن الحكومة الاتحادية ستقدم بموجب مشروع القانون تمويلاً أقل بنسبة 8% للولايات بين عامي 2020 و2026 عما كان يعطيها برنامج أوباماكير. وإذا كان المرء يعتقد أنه من غير المعقول أن نتوقع أن تستغل الولايات الأموال بشكل أفضل من الحكومة الاتحادية، وأن الولايات لن تفرض على نفسها ضرائب لتغطي العجز فإن المرء سيعتبر هذا تقليصاً قاسياً.

وتوجهاتي في الرد على هذه الأسئلة هي توجهات محافظة نمطية؛ ولذا أميل إلى تأييد مشروع القانون، وإلى اعتبار الانتقادات له مبالغاً فيها إلى حد كبير. ويتعلق واحد من هذه الانتقادات بمعالجة مشروع القانون لأصحاب الظروف الصحية المزمنة. ومشروع القانون يسمح للولايات بأن تتقدم بطلب للحصول على إعفاء اشتراط في تشريع أوباماكير كان يُلزم شركات التأمين بأن تحصل على أقساط التأمين نفسها لكل من المرضى والأصحاء على السواء. وقبل الحصول على الإعفاء، يتعين على الحكومة الاتحادية أن تؤكد أن أصحاب الظروف الصحية المزمنة سيظل بمقدورهم الحصول على تغطية صحية ميسورة. ويخشى التقدميون من أن تسعى الولايات للحصول على إعفاءات دون اتخاذ الاحتياطات الملائمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وأن الحكومة الاتحادية ستقدم موافقتها تلقائياً. وأنا أرى أن هذا الاحتمال ضعيف لأن الضغط السياسي سينشط ضدها؛ لأن تعريض أصحاب الظروف الصحية المزمنة الموجودة سلفاً للخطر لا يحظى بشعبية؛ ولذا فسيجعل خصوم مشروع القانون هذه الإمكانية واحداً من أبرز انتقاداتهم.

وهناك طرق بناءة أخرى كثيرة تستطيع الولايات استخدامها في سلطتها الجديدة. فقد وسع برنامج أوباماكير التغطية من خلال المقايضات بل ومن خلال توسيع برنامج ميديكآيد لتغطية الأشخاص الأصحاء الذين هم فوق خط الفقر. وتستطيع الولاية الجمع بين الأمرين في فئة واحدة لتعطي كل شخص قسطاً من المنح التي تحصل عليها لشراء تأمين. والنتيجة ستكون تأميناً صحياً أفضل من ميديكآيد. وهناك شكوى أخرى من مشروع القانون وهي أنه يعاقب الولايات الليبرالية ويكافئ الولايات الجمهورية. وهذا الملح في مشروع القانون يمكن رؤيته بشكل أفضل باعتباره تصحيحاً للطريقة التي حابت بها السياسة الاتحادية الولايات الليبرالية على حساب الولايات المحافظة. وهذا يتصدى لمخاوف التقدميين بشأن التغطية الصحية. لأن الولايات التي ستشهد تقليصات كبيرة في التمويل الاتحادي في ظل مشروع جراهام- كاسيدي هي نفسها الولايات التي ستكون أكثر ميلاً إلى تحسين الأداء. والعملية التي أدت إلى مشروع القانون هذا -أي دون جلسات استماع في الكونجرس ودون تنقيح- لا يمكن الدفاع عنها. ولكن فحواه معقولة. وتستطيع الولايات أن تستغله لتوفير أسواق أكثر قوة وتنافسية للحصول على تأمين صحي للأشخاص. والحياة السياسية ستعمل على الأرجح ضد أسوأ الاحتمالات. وهذا هو السبب الذي يجعلني أحث مجلس الشيوخ بقوة كي يقره على رغم انتقادات شركات التأمين والمعلقين.

* كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»