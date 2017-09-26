«أونج سوكي».. ذات الوجهين

آن أبلباوم*

قليلة هي الدول التي ربطت اسمها وسمعتها بسياسي منفرد، أو سياسية منفردة، مثلما فعلت ميانمار (بورما سابقاً). التي بقي «وجهها» السياسي العام لعدة عقود مرتبطاً بصورة المرأة المنشقّة عن النظام القائم، التي حملت الاسم المعقّد «أونج سان سوكي». وأنا أذكر مشهد ظهورها الأول عبر شريط فيديو نادر تم تهريبه من ميانمار، وتم عرضه ضمن فعاليات المؤتمر النسائي العالمي الذي نظم في بكين عام 1995. وكانت الطغمة العسكرية البورمية قد أفرجت لتوّها عن «أونج» بعد الإقامة الجبرية التي فرضتها عليها في منزلها، إلا أن حديثها الذي ورد في الشريط المهرّب لم يتعلق بالأوضاع في وطنها، بل فضلت أن تستخدم من خلاله لغة «سريالية» موجهة لجماهير متنوعة المشارب والمواقف مثل الدفاع عن حقوق المرأة في دول العالم المختلفة الأخرى.

وحتى اليوم، لا نزال نسمع فقرات من الخطاب الملهم لـ«أونج». فقد قالت في كلمة نشرت مؤخراً: «إن التسامح الحقيقي وتقبل الآخر يتطلب بذل الجهود الصادقة لمحاولة فهم وجهات نظر الآخرين، ويجب أن تنطوي تلك الجهود على الإنصات لما يقولونه بعقلية متفتحة ورؤية ثاقبة وثقة شخصية بالقدرة على مواجهة التحديات من دون الوقوع في شرك الحماقة أو التعصب الأعمى والعنف». وكثيراً ما كانت متمسكة برسالتها الأساسية التي ترتكز على «نبذ العنف» خلال السنوات الماضية، حتى عندما أعاد الحكم العسكري سجنها في بيتها وأصدر حكماً بحل حزبها ومحاكمة المنتسبين إليه.

والآن، لم تعد «أونج» منشقّة عن النظام الحاكم أبداً. ففي أواخر عام 2010، أطلقت الطغمة العسكرية الحاكمة في ميانمار شعار التحول نحو الديمقراطية، وظهر وكأن هذا القرار كان بمثابة الانتصار الأول لحزبها. ومن بعده، لم يكن بالإمكان اعتبار «أونج» مجرّد ناشطة سياسية، بل أصبحت رئيسة فعلية للبلاد. وفي ذلك الوقت بالذات، توقفت تماماً عن التحدث لمتابعيها ومؤيديها في العالم في العموميات، وقصرت كلامها على الأحاديث والخطب الموجهة لمواطنيها البورميين. وأصبحت بعد ذلك هي السياسية الأكثر ظهوراً في دولة نشأت فيها المؤسسات ضمن البيئة السلطوية والحكم الديكتاتوري الذي حكم البلاد لسنوات طوال بقيادة طغمة عسكرية فاشيّة إلى أبعد الحدود. وإن كان يبدو من الناحية الظاهرية أن العسكر البورميين ابتعدوا عن المشهد السياسي في ميانمار، إلا أنهم ما زالوا يتحكمون بكل مقدرات البلد الاقتصادية فضلاً عن كونهم يحتكرون أيضاً السلطة السياسية في الظل. فهم يتحكمون بنشاطات الشركات وتوزيع الأراضي وتعيين الوزراء، ويتحكمون في الجيش وقوى الأمن.

ووفقاً لهذه الاعتبارات، يمكن القول إن «أونج» تشترك بصفات عامة مع العديد من السياسيين والمناضلين المشاهير الذين قادوا عملية تحوّل بلادهم من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. ومن أشهرهم: نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، وليخ فاليسا في بولندا، وبوريس يلتسين في روسيا، وباتريشيو آيلوين في التشيلي، وفاكلاف هافل في تشيكوسلوفيا (السابقة)، وكورازون أكوينو في الفليبين، وغيرهم.

وعلى رغم أوجه الاختلاف القائمة بين هؤلاء المشاهير، فقد واجهوا كلهم المشكلة المعقدة ذاتها التي تتلخص في التساؤلات التالية: كيف نغرس حب التسامح وحرية التعبير والحرية الصحفية في صلب حوارنا الديمقراطي؟. وكيف نسعى إلى تحقيق استقلال القضاء وحكم القانون في بلدان تفتقر إلى الخبرة في هذه القضايا والشؤون؟ وقد حقق بعض هؤلاء المناضلين بعض النجاح، وفشل آخرون، ولا غرابة في ذلك طالما أن من المعروف أن غرس القيم الديمقراطية في المجتمعات التي لم تتعوّد عليها يتطلب الانتظار لأجيال.