«عرار الشعري» يكرّس حضور النقد في المشهد الثقافي الأردني

محمود عبدالله (أبوظبي)

خلافاً لما يحدث عادة في المهرجان الشعرية التي تركز على الشعر وأمسياته، يحتفي مهرجان عرار الشعري السابع الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، في مقر «بيت عرار الثقافي» بمدينة إربد الأردنية، بالنقد على نحو واضح، مكرساً حضوره في المشهد الثقافي الأردني.

ويقام المهرجان الذي، يحمل اسم شاعر من أهم الشعراء الذين عرفتهم ذاكرة الأردن والعرب، وهو الشاعر الراحل مصطفى وهبي التل المشهور بـ «عرار»، برعاية الأديب هزاع البراري، أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، وبتنظيم من منتدى عرار الثقافي، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، ونادي خلّ الثقافي، ويستمر حتى مساء بعد غدٍ الخميس 28 سبتمبر الجاري.

ويحاول منتدى عرار الثقافي منذ إطلاقه التأسيس لفكرة الأجيال الشعرية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأنماط الشعرية بمختلف تجلياتها أن تقدّم نفسها، في كل نسخة جديدة من المهرجان، الذي يهتم بالارتقاء بمفهوم الندوات التطبيقية الفكرية التي تتناول إشكاليات الشعر العربي والتحولات التي طرأت عليه عبر المراحل المختلفة.

يشتمل حفل الافتتاح الذي يترأسه المحامي خلدون السعد على كلمة رئيس منتدى عرار الثقافي المحامي محمد عزمي خريف، يلي ذلك قراءة موجزة في سيرة الإعلامي المرحوم رئيس منتدى عرار السابق فؤاد الحميدي وكلمه لراعي الحفل، ومن ثم قراءات شعرية لعدد من الشعراء المحليين والعرب.

وتقام غداً، الأربعاء، أمسية شعرية في نادي كفر خل الرياضي الثقافي، لعدد من الشعراء المشاركين في المهرجان، ووصلة شعرية مغناة من أشعار عرار للفنان الأردني محمد القطري، ويعقب ذلك تكريم المشاركين من قبل رئيس المنتدى.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم الخميس المقبل، بقراءة من كتاب «قصص جداتي الحكيمات»، للروائي والقاص هاشم غرايبة، تليها «قراءات شعرية»، لمجموعة من الشعراء المشاركين، وتختتم الفعالية بوصلة غنائية للفنان الموسيقار نبيل الشرقاوي، ويدير الأمسية الشاعر المسرحي حسن ناجي.