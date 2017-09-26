بيت شعر القيروان يحتفي بتجربة نور الدين صمّود

محمد نجيم

استضاف بيت الشعر في القيروان «شمالي تونس»، أول من أمس، الشاعر التونسي نور الدين صمّود في أمسية شعرية، بحضور الدكتور أحمد خالد وزير الثقافة التونسي الأسبق، والكاتب المسرحي عز الدّين المدني رئيس جائزة أبو القاسم الشّابي، والرّوائي التونسي ساسي حمام، إضافة إلى عدد من أهل الفكر والأدب والثقافة وعشّاق الفن والإبداع. وقدم الدكتور الشاعر منصف الوهايبي الضيف مبرزاً خصائص تجربته الشعرية العريقة، كما تحدث عن مقاربة هذا الشاعر في امتدادها ووفائها إلى المدرسة الكلاسيكية في الشعر. وأثنت مديرة بيت الشعر الشاعرة جميلة الماجري على اللقاء النّوعي ورحبت بضيوفه، وبما ضمّه من أعلام بارزين في مجالي الأدب والثقافة ممّن يسعد بيت الشعر بحضورهم ويعتزّ بوجودهم. وقرأ صمّود عدداً من القصائد من بينها قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تثميناً لرعايته السامية للأدب والثقافة.

يشار إلى أن الشاعر صمّود من شعراء تونس المشهورين وممّن ذاع صيتهم، وساهمت مؤلفاته في إثراء المكتبة العربية، ومنها: «رحلة في العبير، ونور على نور، وأغنيات عربية»، كما أن لديه كتابين في علم العروض، وله أيضاً دراسات في نقد الشعر، وحاصل على عديد الجوائز الوطنية والعربية، وتُرجم شعره إلى لغات عدّة.