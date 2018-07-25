واشنطن تحظر تزويد أنقرة بمقاتلات «أف-35»

واشنطن، أنقرة (وكالات)

حظر الكونجرس الأميركي رسمياً توريد مقاتلات «أف-35» لتركيا، حتى يقدم البنتاجون (وزارة الدفاع) تقريراً يقيم فيه العقد الروسي التركي، والعواقب المحتملة على العلاقات الأميركية التركية، بعد قرار أنقرة شراء منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي، والتي خصصت لها 175 مليون دولار لشراء 100 طائرة من هذا النوع.

من جهة ثانية، وافق البرلمان التركي على قانون أمني جديد يمنح حكام الأقاليم سلطات أوسع، ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديداً للأمن القومي.