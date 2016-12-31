العراق.. ودوامة العنف الطائفي

ويل باردينوربر*

منذ عشر سنوات، وفي الساعة السادسة فجراً بتوقيت بغداد، اقتادت مجموعة من المقنعين، رئيس العراق السابق صدام حسين، إلى غرفة الإعدام الواقعة في مقر رئاسة الاستخبارات العسكرية القديم في حي الكاظمية في العاصمة العراقية، والذي يقال إنه كان يضم غرفاً لتعذيب من كان يفترض فيهم أنهم «أعداء الدولة» خلال فترة حكمه. في بيان أدلى به بعد تنفيذ إعدام صدام بوقت قصير، قال الرئيس جورج دبليو بوش، إن هذا الإعدام لن ينهي العنف الطائفي الذي يمزق العراق على الفور، إلا أنه سيمثل ما وصفه «بعلامة مهمة في طريق العراق نحو التحول لدولة ديمقراطية، تستطيع أن تحكم، وتحافظ، وتدافع عن نفسها وتكون حليفاً للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب». كان من المفترض أن يؤدي موت صدام إلى عهد جديد في العراق والمنطقة، ولكن العهد الجديد هذا، لم يستمر سوى خمس دقائق احتفل فيها مجموعة من الشيعة الحاضرين لتنفيذ الإعدام، بموت صدام بشكل صاخب بجوار جثته، خالقين شعوراً بأن ما تم كان عبارة عن عملية إعدام خارج القانون، وليس عملية منضبطة تحت رعاية الدولة. وخلال ساعات، لقي 75 شخصاً على الأقل مصرعهم في تفجيرات وقعت في مختلف إنحاء العراق، فيما بدا أنه ضربات انتقامية من جانب السُنة ضد الشيعة. في الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن مصرع ستة من جنودها، مما جعل ذلك الشهر هو الأعنف بالنسبة للجيش الأميركي خلال عامين. في الوقت الراهن، نرى أن سحب الدخان المتصاعدة، تحجب شروق الشمس في العديد من المدن عبر الشرق الأوسط، بعد مرور 10 سنوات على إعدام صدام حسين، و13 عاماً على وعد بوش الذي قال فيه: «إن العراق الجديد سيكون بلداً له تأثير إيجابي مدهش على الجوار»، ولكن هذا الجوار، تحول الآن إلى مقبرة.

في وقت الإعدام لم تكن نيران الربيع العربي قد اشتعلت بعد - قبل أن يجري إطفاؤها بلا رحمة بعد ذلك. فعلى رغم أن سوريا وليبيا قد ظلتا كديكتاتوريتين قمعيتين، إلا أن العلاقات مع ليبيا كانت في أفضل حالاتها خلال عقود، وكانت مصر تبدو مستقرة لدرجة تبعث على الاطمئنان، أما اليمن المتقلب دائماً فكان لا يزال تحت سيطرة المستبد الفاسد علي عبد الله صالح. وفي ذلك الوقت أيضاً، لم تكن جمرات العنف في العراق التي كانت قد بدأت في الفعل في التوهج، وتمخضت فيما بعد عن نزيف دماء طائفي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، قد تحولت بعد إلى حريق هائل، ستمتد نيرانه عبر الحدود.

ولكن الحريق الكبير سرعان ما اندلع. وبعد اندلاعه أثبتت الديكتاتوريات القائمة في المنطقة، أنها صندوق بارود سيلتهم بمجرد إشعاله حياة ما يزيد على 400 ألف شخص في سوريا، والآلاف في مصر، وليبيا، واليمن، وفي نهاية المطاف ما بين 200 ألف إلى 500 ألف في العراق ذاته. ولن يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث سيفر الملايين من ديارهم مسببين أزمة إنسانية كان العالم غير مستعد لها على الإطلاق.

وخلال سنوات قليلة، سيمثل هؤلاء اللاجئون تهديداً للنسيج الاجتماعي في أوروبا، وستولد منظمة جديدة تطلق على نفسها تنظيم الدولة أو«داعش» أكثر دموية وبربرية من القاعدة، وستشهد الدولة الدينية الشيعية- بعد اختفاء عدوها السني العتيد- صعوداً مستمراً، وستمارس نفوذاً قوياً على حكومة العراق الجديد، ويمتد تأثيرها إلى اليمن بعد أن يحتل المتمردون الحوثيون العاصمة صنعاء، وتموضع نفسها لمساعدة بشار الأسد لتحقيق الانتصار في سوريا.

إن المرء لا يملك سوى أن يتساءل، كيف يمكن لأي شخص، خصوصاً مهندسي الحرب، أن يتمسك بالرأي القائل، إن تسليم صدام لحبل المشنقة كان يساوي تريليونات الدولارات التي أنفقت، وأرواح 4500 جندي أميركي لقوا مصرعهم في العراق، ومعاناة 30 ألف جندي غيرهم أصيبوا في العمليات، ومئات الآلاف من حوادث الموت جراء العنف الدموي عبر المنطقة منذ الإطاحة بصدام. هذا من دون أن نحسب المليون الذين أجبروا على الفرار من العنف تاركين وراءهم كل شيء، ولا تهديدات العنف التي باتت سمة روتينية في المشهد الأميركي والأوروبي. والشيء الذي يدعو للدهشة أنه لم تتم محاسبة أي من صناع السياسة المسؤولين عن كل ذلك شأنهم في ذلك شأن نظرائهم البريطانيين في «تقرير تشيلكوت» الصادر عن الحكومة، والذي دان المسؤولين عن الزج ببريطانيا في تلك الحرب.

كل ذلك يعيد إلى الذهن ما علمته، عندما كنت أعد لكتابي عن العراق، وهي أن صدام كان قد أعرب بشكل متكرر عن الشعور نفسه لبعض الأشخاص المسؤولين عنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الأسر، عندما كان يقول لهم: «ستتمنون لو أنني قد عدت مرة أخرى لحكم العراق».

إنه لأمر مزعج أن نقبل بذلك القول، الذي ورد على لسان طاغية لا يرحم، يداه ملطخة بالكثير من الدماء. وإنه لأمر مزعج للغاية أن نقبل به عندما نتذكر زملاءنا من الجنود، الذين لم يتزعزع إيمانهم بالمهمة التي كانوا يقومون بها. ولكن عند النظر إليها في سياق علاقتها بسلسلة الأحداث الكارثية، التي توالت بسبب الحرب التي كانت تهدف لإطاحته من السلطة، فإن كلمات صدام حسين تبدو تنبئية على نحو يبعث على الاستغراب.

*مؤلف كتاب: «سجين في قصره: صدام حسين، سجانوه الأميركيون، وما أغفله التاريخ»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»