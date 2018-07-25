بريطانيا تحذر من «الداعشيات»

لندن (وكالات)

نبه تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، إلى أن زوجات مقاتلي تنظيم «داعش» يشكلن تهديداً إرهابياً حقيقياً للبلاد، لاسيما أن عدداً من المتطرفين يحاولون العودة إلى أوروبا، بعدما وضعت الحرب على التنظيم المتطرف أوزارها في عدد من البؤر المتوترة في سوريا والعراق. وأشار إلى أن السلطات تواجه اتهامات بعدم التحرك على النحو المطلوب لأجل التصدي لخطر الإرهاب، الذي تمثله زوجات وأرامل متطرفي «داعش»، على الرغم من قضائهم سنوات في كنف تنظيم دموي.

وأوضح التقرير، الذي أصدره المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في جامعة لندن، أن 145 امرأة و50 قاصراً كانوا بين 850 شخصاً سافروا من بريطانيا لأجل الالتحاق بالتنظيم المتطرف في كل من سوريا والعراق. ومن بين 425 شخصاً عادوا من بؤر «داعش» في الشرق الأوسط إلى بريطانيا، لم يكن ثمة سوى امرأتين فقط، إلى جانب أربعة قاصرين، أي أن أغلب الزوجات ما زلن في أرض المعركة.

وأضاف التقرير أن النساء يشكلن 13% من 41 ألفاً و490 أجنبياً انتموا إلى داعش في سوريا والعراق، بين 2013 و2018، أما القاصرون فتبلغ نسبتهم 12%. وتابع أن بعض نساء داعش تورطن في مخططات إرهابية سعت إلى ترويع أوروبا، وهو ما يثير مخاوف من مواصلتهن النهج نفسه في المستقبل.