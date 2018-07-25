الشرطة تشكك بتبني «داعش» هجوم تورنتو

بيروت (وكالات)

قالت الشرطة الكندية إنه لا دليل يسمح بتأكيد تبني تنظيم «داعش» الإرهابي للهجوم الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح في مدينة تورنتو، الأحد الماضي.

وكان «داعش» قد أعلن عبر حساباته على تطبيق «تلجرام» تنفيذ إطلاق النار في تورنتو، حيث قالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم إن منفذ الهجوم هو من جنود «داعش» ونفذه استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي الذي يستهدف التنظيم في سوريا والعراق منذ صيف العام 2014.

وأحصت قوات الأمن الكندية مقتل شخصين وإصابة 13 جريحاً، بعد إقدام مسلح (29 عاماً) على إطلاق النار بشكل عشوائي على مشاة في جادة دانفور قبل أن يستهدف مطاعم مكتظة. وأعلن قائد الشرطة أن مطلق النار هو فيصل حسين الذي يسكن في تورنتو. وقالت أسرته إنه عانى منذ طفولته من مشاكل عقلية خطيرة لم يستطع يوماً التغلب عليها حتى مع تناوله للأدوية وخضوعه للعلاجات. فيما قال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال إن الحكومة الاتحادية ستتقدم بمقترحات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة بالمدينة. إلى ذلك، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لحادث إطلاق النار في تورنتو. وأكد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب كندا الصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها، مقدماً في الوقت نفسه، العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب كندا الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.