«العين تقرأ» يشهد إقبالاً جماهيرياً في يومه الثاني

هويدا الحسن (العين)

شهد معرض العين للكتاب في يومه الثاني، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خاصة خلال الفترة الصباحية، حيث تقام العديد من الفعاليات الموجهة لأطفال المدارس، إلى جانب ندوات البرنامج الثقافي والعروض الموسيقية.

«الاتحاد» التقت بعض رواد المعرض وسألتهم عن انطباعاتهم الأولية عن المعرض هذا العام، فكانت هذه الإجابات.

ترى مهرة المنصوري أن المعرض جيد بالنسبة للأطفال، سواء لجهة الفعاليات المقامة من أجلهم أو الإصدارات المعروضة في الأجنحة المختلفة، لكن بالنسبة للقارئ الأكبر سناً، فإن الإصدارات قد لا تلبي كل الطموحات، وتحتاج إلى مزيد من التنوع.

وتتمنى المنصوري أن تشهد السنوات القادمة مشاركات أكثر لدور النشر المحلية، وتؤكد أن المكتبة الإماراتية بشكل عام ما زالت بحاجة إلى مزيد من المؤلفات والكتب التاريخية التي تتناول تاريخ الإمارات في مراحله المختلفة، كذلك ترى أنه يجب تكثيف الدعاية للمعرض ليقدم بالشكل الذي يليق به.