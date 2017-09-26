«الثقافة والسياحة» تعلن عن حسومات تصل إلى 70% على إصداراتها في «العين للكتاب»

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي عن تخفيض في جميع إصداراتها بنسبة 70% في معرض العين للكتاب وطوال فترة استمراره لمدة تسعة أيام، وبدأت فعاليات المعرض الثقافية والإبداعية منذ اليوم الأول، من خلال عدد من الورش لتعليم الأطفال، كما شهد المعرض للمرة الأولى شخصيات الكوميكس أو الأفلام أو الأنمي، والتي تجولت في أرجاء المعرض لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

قال محمد عبد الله الشحي، مدير إدارة البحوث بدائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «البرامج الثقافية لمعرض العين للكتاب في هذا الموسم حافلة، حيث يستضيف في دورته الحالية مجموعة من الندوات والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى محاضرات للمبدعين من الإمارات ودول الخليج، والتركيز في هذه الدورة على الكتاب المصور، وتخصيص جزء من برنامج العين للكتاب لشخصيات عالمية في الكتب المصورة والأفلام، مع وجود ورش متخصصة لكتابة السيناريو وتصنيع شخصيات لمدة 9 أيام كاملة».

ولفت الشحي إلى أن المعرض يحتوي على ورش عمل متخصصة للأطفال في مجالات الفنون وتطوير الذات وتعليم القراءة من سن مبكرة، وورش للأسر تتصدى لكيفية تعليم الطفل داخل المنزل وخلق جيل يهتم بالكتاب.

وباعتبارها داعماً كبيراً لصناعة الكتب، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن حسم يشمل جميع إصداراتها، بنسبة 70% لطلبة الجامعات والمدارس الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الخطوة من خلال إبراز البطاقة، وحسم بنسبة 60% للجمهور، وتوجد جميع الإصدارات بجناح دائرة السياحة والثقافة في المعرض.

وأوضح الشحي أن المعرض لا يفرض سياسة معينة على دور النشر في ما يخص الحسومات، لكنّ هناك اتفاقاً ودياً على حسم 25%، وذلك يخضع لدور النشر نفسها، موضحاً أن هنالك تنسيقاً مبكراً مع المؤسسات في مدينة العين لإنجاح المعرض، حيث يتوقع أن يصل العدد لهذا العام إلى 50 ألف زائر.

وأقيمت في معرض العين للكتاب، في يومه الأول، برامج فنية، من بينها: عرض موسيقي بعنوان في حب زايد، كما شهد المعرض ندوة أحمد راشد ثاني- على الباب موجة، حيث تمت قراءة نصوص شعرية وأدبية وبحثية.

واشتمل المعرض على ورشة أساسيات صناعة الأزياء الكرتونية والمراحل التي يمر بها إعداد الأزياء، بالإضافة إلى المواد المطلوبة لتصنيع الأزياء الكرتونية والأجهزة التي تستخدم فيها، كما تطرقت الورشة إلى كيفية ترميم الأزياء في حال التلف والضرر. وضم معرض العين للكتاب ركن التفكير الإبداعي، والذي ينشط العمليات العقلية لدى الأطفال من خلال التفكير الإبداعي ووسائل تساهم في ذلك في أجواء ممتعة للأطفال، وعدد من الألعاب والألغاز التي يتسابق عليها الأطفال، كما ضم المعرض ركن عالم الفنون، وركن العلوم فاكهة الحياة، وركن الإبداع اللغوي.