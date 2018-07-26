31 قتيلاً و70 جريحاً بهجوم انتحاري في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قتل 31 شخصاً وأصيب 70 آخرون بجروح في تفجير انتحاري وقع قرب مركز اقتراع للانتخابات التشريعية الباكستانية في مدينة كويتا في محافظة بلوشستان وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المسؤول المحلي هاشم غيلزاي «إن المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه». فيما دان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات مايكل غالمر الهجوم الجبان الرامي إلى نسف العملية الديموقراطية.

وكان الباكستانيون توجهوا إلى مراكز الاقتراع لاختيار برلمان يتصدر منافساته «حركة الانصاف» بزعامة حزب بطل الكريكت العالمي السابق عمران خان وحزب «رابطة باكستان الاسلامي- نواز» بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، والذي يقود حملته شقيقه شهباز. وأدلى خان بصوته في باني غالا، أحد أحياء إسلام أباد. وقال لوسائل الإعلام «حان الوقت لهزم أحزاب أخذت البلاد رهينة لسنوات». فيما قالت سيدة الأعمال مريم عارف التي كانت أول الناخبين الذين دخلوا مركز اقتراع في مدينة لاهور إنها تعتزم التصويت لحزب الرابطة-نواز «لأنه يخدم باكستان». وبعد وقت قصير، وصل شهباز شريف الذي دعا الباكستانيين للخروج من منازلهم وتغيير مصير باكستان قبل أن يدلي بصوته ويرفع بيده شارة النصر.

وركزّ خان حملته على وعود شعبوية ببناء «باكستان جديدة» والقضاء على الفساد وتنظيف البيئة وإقامة «دولة رفاه إسلامي». وشهدت الحملة اتهامات واسعة بأنها استفادت من دعم مؤسسة الجيش الذي منحته السلطات الانتخابية صلاحيات واسعة في مراكز الاقتراع. وقال حزب الرابطة الاسلامية-نواز إنه المستهدف من تدخل الجيش. لكن الجيش نفى الاتهامات، وأكد أنه لا يلعب أي دور مباشر في العملية الانتخابية.

وتمّ نشر 800 ألف عنصر للشرطة والجيش في اكثر من 85 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد. وقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مركز اقتراع في قرية كوشك في بلوشستان. كما قتل موظف في «حركة الإنصاف» في تبادل إطلاق نار مع حزب منافس في بلدة سوابي بشمال غرب البلاد. وقالت مراقبة غربية في البنجاب «إن العملية كانت هادئة ومنظمة وسلمية وإن نسبة المشاركة كانت مرتفعة».

ويمكن أن يدعى حزب ثالث، هو حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء بي نظير بوتو التي اغتيلت في 2007، لتشكيل تحالف مع الفائز في الانتخابات التي تشارك فيها أيضاً مجموعات راديكالية مثل «رابطة الملة المسلمة» التي يتزعمها حافظ سعيد المتهم بتدبير هجمات بومباي عام 2008، وأحزاب أصغر غير معروفة. وقال المدير التنفيذي لمعهد «جالوب باكستان للأبحاث» بلال جيلاني حول النتائج المرتقبة: «توقعاتنا غير واضحة حاليا.. المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات».

إلى ذلك، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في كويتا، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى. وقدم، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على الوقوف والتضامن مع باكستان ضد الإرهاب والتطرف.