«فتح» ترد على «الورقة المصرية» الأسبوع القادم



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 رام الله (الاتحاد) أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد ، أن الرد الرسمي من قبل حركته على «الورقة المصرية» للمصالحة الفلسطينية، سيقدم الى المسؤولين في القاهرة الأسبوع القادم. وقال الأحمد، «بداية الاسبوع القادم سنتوجه لمصر لتقديم الرد على الورقة المصرية، ولن يكون إلا إيجابياً»، مؤكداً بأن الموقف الرسمي الفلسطيني من الورقة المصرية «إيجابي» وليس كما يروج في بعض وسائل الإعلام. وأوضح الأحمد، بان كل ما تقدمت به مصر هو مسودة مقترحات لتنفيذ المصالحة، ولسنا بحاجة لاجتماعات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً.