الاحتلال يصادق على مستوطنتين بالنقب وبناء 270 وحدة سكنية في بيت لحم

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)
استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته المدفعية الإسرائيلية أمس، استهدف في عدة مناطق من قطاع غزة، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة استشهاد ثلاثة وإصابة آخر بجراح بليغة جراء استهداف مجموعة مواطنين شرق عزة. وقالت مصادر أمنيه وشهود عيان إن المدفعية اطلقت قذيفتين قرب قرية «حجر الديك» شمال مخيم البريج وقذيفتين على نقطة رصد شرق المخيم أضافه إلى قصف استهدف شرق المغازي.
إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على إقامة مستوطنتين جديدتين في منطقة صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة. وأوضحت مصادر عبرية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إقامة المستوطنتين وسيطلق عليهما «دانيال» و«نيتسنيت».
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وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 270 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية «كفار الداد»، جنوب وشرق بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية «كفار الداد» الجاثمة على أراضي المواطنين شرقاً وتحديداً منطقة التعامرة.
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إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال أمس، روضة الأطفال والمركز النسوي في تجمع «جبل البابا» البدوي بالقدس. وتدخل عملية الهدم ضمن مخطط الاحتلال للقضاء على التجمعات البدوية لصالح مخططات استيطانية.
وفي السياق، دمرت قوات الاحتلال، خط مياه رئيسيا في خربة «الرأس الأحمر» بمنطقة الأغوار تدميراً كاملاً بواسطة جرافاتها. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، إن 4 جرافات الاحتلال اقتحمت فجر أمس خربة الرأس الأحمر بمرافقة 7 جيبات عسكرية، وشرعت بتدمير خط مياه وشق طرق عسكرية داخل الأراضي. وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت خط مياه بطول 1500 متر بالكامل.