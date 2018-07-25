الاحتلال يصادق على مستوطنتين بالنقب وبناء 270 وحدة سكنية في بيت لحم

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته المدفعية الإسرائيلية أمس، استهدف في عدة مناطق من قطاع غزة، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة استشهاد ثلاثة وإصابة آخر بجراح بليغة جراء استهداف مجموعة مواطنين شرق عزة. وقالت مصادر أمنيه وشهود عيان إن المدفعية اطلقت قذيفتين قرب قرية «حجر الديك» شمال مخيم البريج وقذيفتين على نقطة رصد شرق المخيم أضافه إلى قصف استهدف شرق المغازي.

إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على إقامة مستوطنتين جديدتين في منطقة صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة. وأوضحت مصادر عبرية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إقامة المستوطنتين وسيطلق عليهما «دانيال» و«نيتسنيت».

ولفتت صحيفة «ذا مركر» العبرية، إلى أن هاتين المستوطنتين ستضمان 2100 وحدة سكنية، وهما من أصل 5 مستوطنات يدرس الاحتلال إقامتها في منطقة النقب. وأشارت إلى أن المستوطنة «دانيال» ستخصص للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسدية، في حين أن «نتسينيت» ستقام على مقربة من الحدود المصرية.

وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 270 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية «كفار الداد»، جنوب وشرق بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية «كفار الداد» الجاثمة على أراضي المواطنين شرقاً وتحديداً منطقة التعامرة.

وأشارت إلى أن هناك سياسة متصاعدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع حدود كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكان آخرها الشهر الماضي عندما أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية «الداد».

إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال أمس، روضة الأطفال والمركز النسوي في تجمع «جبل البابا» البدوي بالقدس. وتدخل عملية الهدم ضمن مخطط الاحتلال للقضاء على التجمعات البدوية لصالح مخططات استيطانية.

وفي السياق، دمرت قوات الاحتلال، خط مياه رئيسيا في خربة «الرأس الأحمر» بمنطقة الأغوار تدميراً كاملاً بواسطة جرافاتها. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، إن 4 جرافات الاحتلال اقتحمت فجر أمس خربة الرأس الأحمر بمرافقة 7 جيبات عسكرية، وشرعت بتدمير خط مياه وشق طرق عسكرية داخل الأراضي. وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت خط مياه بطول 1500 متر بالكامل.