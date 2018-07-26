«أونروا» تنهي خدمات ألف موظف في قطاع غزة



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 رام الله (وكالات) قال اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» إن الوكالة أنهت أمس، خدمات حوالي ألف موظف من الموظفين الدائمين. وأضاف الاتحاد في بيان صحفي أن هذا الأمر ترتب عليه نقل العديد من الموظفين إلى المستشفيات وقيام أحد الموظفين بمحاولة حرق نفسه. وحمل الاتحاد إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا العمل غير المسبوق بحق الموظفين واللاجئين. وأعلن اتحاد الموظفين خطوات نقابية احتجاجية منها «الإعلان عن الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة، والاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع الموظفين الـ13 ألفا وعوائلهم حتى إلغاء القرار. وقال الاتحاد إنه سيغلق كل مقرات رؤساء المناطق في قطاع غزة حتى إشعار آخر، داعياً الجهات المعنية باللاجئين من اللجان والفصائل ومجالس أولياء أمور إلى تحمل دورهم الوطني.