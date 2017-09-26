الإمارات تنال الكأس ولقب أفضل المنتجين في العالم

دبي (الاتحاد)

نالت الإمارات اعترافاً عالمياً جديداً خلال الحفل الختامي لبطولة كل الأمم لجمال الخيل العربي التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول في مدينة آخن الألمانية بمشاركة كبرى المرابط العربية والأوربية، وذلك بإحرازها لقب البطولة في نسختها 35 البطولة، فضلاً على لقب أفضل المنتجين المربين في العالم.

وسجل مربط دبي حضوره المتميز وزاحمت خيوله صفوة الخيول المشاركة وانتزعت ميداليتين فضيتين وبرونزية ولقب أعلى معدل نقاط بين الخيل الإناث من المهرات والأفراس في البطولة، مما كان له دور فعال في تحقيق اللقبين الكبيرين للإمارات.

وتمكن المهر «دي شلال» ابن كنز الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه الرشيم والفرس دي شهلا، من إحراز برونزية بطولة المهور بعمر السنة، وتمكنت المهرة المتميزة «دي مميزة»، وهي أيضاً من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إم راندي من إحراز الميدالية الفضية في بطولة المهرات بعمر السنة.

ونالت بطلة العالم المهرة «دي عجايب» ابنة الفحل آر إف آي فريد والفرس ليدي فيرونيكا لقب أفضل وأعلى درجة بين الخيل الإناث من الأفراس والمهرات بمعدل 93.74 نقطة في البطولة لتؤكد سيطرتها الجمالية في «كل الأمم» للعام الثاني على التوالي. بينما استطاعت المهرة مزن البداير من الفحل ماجيك ون والفرس ماتاهاري لمربط البداير المملوك للشيخ محمد بن سعود القاسمي إحراز الميدالية الذهبية لبطولة المهرات بعد أن تأهلت للنهائي بمجموع 92.85 كانت حصلت عليه في بطولة المهرات بعمر 3 سنوات. وأضاف مربط عجمان لحصيلة الإمارات من الميداليات - فضلاً عن الألقاب في كل الأمم - فضية بطولة الأمهر عن طريق المهر ع ج عزام من الفحل ع ج مردان والفرس سادورا.

ويعتبر لقب بطولة كل الأمم ولقب أفضل منتجين في العالم الذي منحته النسخة 35 للإمارات تجديداً للاعتراف المتواصل للجهود العظيمة التي تقوم بها المرابط الكبرى في إنتاج الخيل العربية الأصيلة وللإنجازات الجيدة التي حققتها في هذا المجال، كما يعتبر مربط دبي المربط الأكثر حيازة للقب عالمياً في بطولة كل الأمم وفي غيرها من البطولات الدولية الكبرى ذات التصنيف الأعلى.

وأشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية وأحد كبار منتجي الخيل العربية بالنتائج التي حققتها الإمارات في البطولة، معتبراً تلك النتائج امتداداً طبيعياً للإنجازات التي دأبت الإمارات على تحقيقها منذ سنوات وصولاً إلى القيادة العالمية في إنتاج الخيل العربية ذات الجودة العالية، وصناعة طفرة جديدة في هذا المجال المهم، وبسرعة فائقة جعلت من الإمارات رائدة بلا منازع».