الصفدي: الأردن سيظل شريكاً بمحاربة الإرهاب

عمان (وكالات)

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني لدى لقائه أمس، المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد الإرهاب برت مكغيرك، إن الأردن سيظل شريكاً فاعلاً في الحرب على الإرهاب، وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي ومكغيرك بحثا المستجدات في الحرب الدولية على الإرهاب إلى جانب التطورات الأخيرة في الجنوب السوري والتحركات الدولية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة.

ونقل البيان عن الصفدي دعوته إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة وفق حل سياسي يقبله الشعب السوري ويوقف معاناته ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويوفر الأمن والاستقرار اللذين يتيحان بدء عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. واعتبر أن التوصل لهذا الحل أساسي في تكريس النصر العسكري على «العصابات الداعشية» والحؤول دون إعادة التنظيم الإرهابي بناء قدراته.