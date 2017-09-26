نجوم «أكاديمية ضمان» يتأهبون لموسم الكارتينج

دبي (الاتحاد)

يستعد نجوم أكاديمية ضمان للسرعة لخوض غمار موسم 2017 - 2018 من بطولة الكارتينج عندما تنطلق باكورة جولات بطولة تحدي اي امي إكس 30 على حلبة دبي كارتدروم الجمعة المقبل. ويضم الفريق خمسة سائقين متميزين، هم سعيد آل علي، علي الشامسي، الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي، إضافة إلى أحمد المرر.

الجديد في هذا الموسم هو عودة سعيد آل علي للمنافسة في سباقات الكارتينج، بعدما كان قد انتقل للمشاركة في إحدى بطولات المقعد الأحادي. وعلى متن عربات سي.آر.جي الإيطالية، يشارك آل علي في هذ الموسم ضمن فئة الشيفتر كارت، وهي عربات مزودة بعلبة تروس، وتتطلب قيادتها لياقة بدنية ودقة في توقيت تعشيق السرعات. كما ارتقت النجمة حمدة القبيسي للمشاركة هذا الموسم في فئة سينيور وجهاً لوجه مع شقيقتها الكبرى المتوجة ببطولة الإمارات العام الماضي آمنة القبيسي التي ستشارك بدورها في بعض الجولات المختارة قبل الانتقال لمنافسات الفورمولا 4 في إيطاليا أوائل 2018.

أما علي الشامسي، فسيشارك هذا العام في فئة جونيور مرتقياً من فئة كاديت، في حين ستشهد فئة الكاديت مشاركة السائق الواعد أحمد المرر مرتقياً من فئة بامبينو.

وعن بداية الموسم الجديد من بطولة ايامي اكس 30، علّق خالد عبد الله القبيسي، مؤسس أكاديمية ضمان للسرعة والعضو المنتدب في أبوظبي للسباقات قائلاً: «نحن متحمسون جداً لانطلاقة الموسم الجديد، سبق أن فزنا بعدد كبير من منصات التتويج خلال الموسم الماضي، وحققنا برونزية بطولة اكس 30 في ثلاث فئات مختلفة، وهذا يدل على قدرة أكاديمية ضمان للسرعة في تقديم جيل جديد من أبطال سباقات السيارات الإماراتيين، وسنمضي قدماً في هذا الموسم الذي نهدف خلاله أن نحصد أكبر عدد من منصات التتويج والنقاط وتقديم بطل إماراتي جديد».