بطولات التحدي تعزز السياحة الرياضية في دبي

دبي (الاتحاد)

أكملت اللجان التنظيمية وفرق العمل في مجلس دبي الرياضي استعداداتها لتنفيذ برنامج البطولات والفعاليات التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير أمس الأول برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، والتي تبلغ 117 فعالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري. وتبدأ سلسلة بطولات التحدي بتنظيم بطولة تحدي الثلج في سكي دبي بمول الإمارات 6 أكتوبر المقبل بمشاركة المئات في الدورة الثامنة، وستكون الفعالية التالية تحدي الصحراء التي سيتم تنظيمها 20 أكتوبر في منطقة دبي لاند.

وتشهد منطقة حتّا 10 نوفمبر المقبل تنظيم بطولة أكس دبي سبارتن- حتّا وتضم منافسات البطولة 4 فئات مختلفة، فيما سيتم يومي 8 و9 ديسمبر المقبل تنظيم النسخة الثالثة من بطولة تحدي الوحل بجوار مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة واسعة من الهواة والمحترفين.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي «من بين الفعاليات العديدة المقبلة التي سيتم تنظيمها، هناك فعاليات أربع في رياضات التحدي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تتنوع منافساتها بين الثلج والرمال والجبال والوحل، وهو تنوع لا يتوافر في أي مدينة أخرى في العالم، مما يؤكد تميز دبي وحرصها على تقديم الجديد، خصوصاً في بطولات التحدي التي تم تنظيم بطولات عديدة ومختلفة فيها تحفز ممارسيها من الجنسين ومختلف الأعمار وتشجعهم على بناء أجسادهم ومواجهة التحديات والعوائق بمهارة وقوة».