ليبيا: الجيش يقتل 12 إرهابياً في أجدابيا

طرابلس، روما (وكالات)

تمكن الجيش الليبي، من قتل 12 إرهابياً من المجموعة المسلحة التي هاجمت مركز شرطة «العقيلة» بمدينة أجدابيا شرق ليبيا، من بينهم قيادات إرهابية بارزة، وأعلنت سرية «مرادة» المقاتلة، التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان لها، «القضاء على جميع الإرهابيين الذين هاجموا مركز شرطة العقيلة غرب مدينة أجدابيا، وعددهم 12، بعد عملية مطاردة ومحاصرة، شاركت فيها كل من غرفة عمليات أجدابيا، والكتيبة 166 مشاة، وسرية شهداء الظهرة». وذكرت أن من بين القتلى بعض الشخصيات القيادية البارزة في مجلس شورى بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة. وجاءت هذه الضربة الموجعة للجماعات الإرهابية في ليبيا، رداً على الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة، صباح أمس الأول، على مركز شرطة «العقيلة»، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الأمن وحرق المركز وبعض السيارات التابعة لها.

وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية دعم روما للمصالحة الوطنية الليبية، منددةً بـ«التدخلات الأجنبية». وقالت اليزابيتا ترينتا للصحافيين لدى عودتها إلى روما أمس، إن «إيطاليا قريبة من ليبيا وسنساعدها في مقاومة التدخلات الأجنبية» وذلك في انتقاد للدعوة الملحة التي وجهتها باريس من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زار الإثنين ليبيا وجال على المسؤولين السياسيين للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي ينص على أجراء انتخابات في ديسمبر 2018. وأضافت ترينتا «لا نعتقد أن تسريع العملية الانتخابية يمكن أن يحقق الاستقرار في ليبيا ما لم يكن ذلك مصحوباً بمصالحة بين الليبيين وبعودة الأمن». من جهته قال محمد السلاك المتحدث باسم رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد اللقاء بين رئيس الحكومة فايز السراج والوزيرة الإيطالية، إن «إيطاليا كررت دعمها لجهود المصالحة في ليبيا واستكمال العملية السياسية بين الأطراف الليبية كافة». وأضاف المتحدث أن السراج أكد خلال اللقاء مجدداً «رفض مسألة توطين المهاجرين في ليبيا».