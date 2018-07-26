السعودية: وصول 207 آلاف حاج للمدينة المنورة

جدة (وكالات)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الأول، 207.546 حاج وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها السلطات الرسمية في السعودية. وأوضحت الإحصائية أن أكثر من 5 جنسيات متواجدة في المدينة المنورة من الحجاج على النحو التالي: 42 ألفاً من إندونيسيا، 47 ألفاً من الهند، 28 ألفاً من باكستان، 27 ألفاً من تركيا، و12 من أفغانستان.

إلى ذلك، اعتمدت وزارة الداخلية السعودية، الخطة العامة للطوارئ في حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل ما يلزم من إمكانات لتيسير أداء مناسكهم في جو من الطمأنينة والأمن، وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن توقيع الخطة من قبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود تأتي امتداداً لجهوده الدائمة لكل ما من شأنه تمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة جميع المخاطر المحتملة.

وأضاف أن الخطة تركز على تجنيد كامل الطاقات البشرية والآلية وتوظيف جميع الإمكانيات لتوفير سبل السكينة والاطمئنان للحجاج. وأوضح أنها تضمنت آلية مواجهة حالات الطوارئ المحتمل وقوعها في منطقة المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة من خلال تحليل المخاطر والاستعداد لمواجهتها، ووضع الخطط اللازمة للوقاية منها، وتهيئة كل الإمكانات وتنسيق جهود 33 جهة حكومية تشارك في أعمال الحج.

وأشار إلى أن تنفيذ خطة الطوارئ يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم، لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسكهم وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، وكذلك في المدينة المنورة، نزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق الرغبة في خدمة ضيوف الرحمن.

إلى ذلك، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أمس، مشروع ترجمة خطبة عرفة، وأوضح الشيخ السديس أن «مشروع ترجمة خطبة عرفة خدمة جليلة وبشارة عظيمة تهدف لإيصال الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل، وترجمة الخِطبَة وإيصالها للحجاج وضيوف بيت الله الحرام الذين وفدوا من كل فج عميق وللمسلمين كافة حول العالم»، وبين أنه سبق التدشين سلسلة من الاجتماعات واللجان التخصصية في مجالات الترجمة والهندسة والتقنية والإعلام ليكون المشروع واجهة حضارية مشرفة للمملكة العربية السعودية، واستشعاراً للمسؤولية وحرصاً على جودة وفعالية المشروع، وضمان استفادة الحجاج والمسلمين في العالم من المشروع ووصول رسالته العظيمة لهم. وأشار إلى أن المشروع يطرح عدة وسائل تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة في محيط المشاعر المقدسة لخمس ترددات (FM) إذاعية خاصة للغات الخمس المعتمدة وهي «الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية، والأردو، الفارسية»، حيث يمكن استماع الحاج للترجمة المباشرة عن طريق استقبال الموجة الإذاعية للغته، فيما جرى تجهيز غرف مغلقة للمترجمين مراعية المواصفات المهمة والمؤثرة، حيث تتم الترجمة فوريةً تزامناً مع ابتداء الخِطبَة.