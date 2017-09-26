أحمد عمر: الذهب أقـل شيء أقدمه لروح والدي

لوس أنجلوس (الاتحاد)

أوضح أحمد عمر، لاعب نادي الوحدة الفائز بذهبية الحزام الأبيض في وزن 110 كجم، أنه لم يتوقع الحصول على المركز الأول؛ لأنها المرة الأولى التي يشارك فيها بوزن 110 كجم، حيث اعتاد خوض تحدي وزن 94 كجم، كما أنه عندما تابع قائمة المنافسين قبل البطولة شعر ببعض القلق الإيجابي الذي حفزه للعب بحذر وحرص.

وقال عمر: هذه أول ذهبية لي في جراند سلام، حيث إنني حصلت على برونزية في جولة أبوظبي العام الماضي، وفضية في لندن الموسم الماضي أيضاً، وبالتالي فأنا أعتبرها غالية علي جداً، خصوصاً أنها خارج الحدود، وجاءت بعد خوض 4 نزالات مع لاعبين معظمهم من الولايات المتحدة الأميركية، واعتمدت استراتيجية مختلفة في اللعب هذه المرة؛ لأنني ألعب في العادة أرضي، ولكني بسبب ثقل أجسام من أنافسهم اضطررت لتغيير تلك الاستراتيجية حتى لا أتيح الفرصة لأحد المنافسين في السقوط فوقي وتثبيتي.

وعن تجربته مع الجو جيتسو قال: بدأت فقط منذ عامين، ولكني أحمد الله أنني منذ انضمامي لنادي الوحدة لم أخرج من أي بطولة من دون تتويج، أنا سعيد بالخبرة التي اكتسبتها في لوس أنجلوس، وسوف أعتبرها دافعاً للأمام في كل التحديات المقبلة، ولن أكشف سراً إذا قلت بأنني انضممت لهذه اللعبة تلبية لرغبة المغفور له، بإذن الله، والدي الذي كان يتمنى أن يراني بطلاً، وعندما تابعت الرياضات في الساحة وجدت أن فرصة الوصول إلى المنصة أفضل في الجو جيتسو الذي يقدم أفضل برامج تدريب في العالم، بفضل الدعم الكبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبفضل دعم الاتحاد أيضاً، وجهود نادي الوحدة في توفير أفضل بيئة تدريبية.

وقال: أفكر في المنتخب، وأتمنى أن أمثل الدولة في الخارج، أعمل في دائرة التخطيط العمراني التابعة للبلديات في أبوظبي، وأستطيع أن أصنع التوازن المطلوب بين العمل والتدريبات اليومية وأسرتي؛ لأن لدي زوجة وأطفالاً، وكل يوم أحقق فيه إنجازاً أشعر بأنني أوفي بوعدي مع والدي، وموعدنا القادم بطولة ريو دي جانيرو، ثم بطولة العالم في أبوظبي.