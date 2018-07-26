البرلمان المصري يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي

القاهرة (وكالات)

وافق مجلس النواب المصري أمس، على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي المكونة من 31 وزيراً.

وأكد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عقب منح الثقة لحكومة مدبولي، ضرورة أن تضع الحكومة وعودها وأهداف برامجها موضع التنفيذ للبدء في الانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة «جني الثمار»، وقال عبد العال إن «جميع النواب توحدوا على خدمة الصالح العام، وإن اختلفت توجهاتهم، إذ طرحوا مقترحات وحلولاً راعت التوازن من أجل تحسين معيشة المواطن المصري».

من جانبه أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره وأعضاء حكومته للمناقشات «العميقة والجادة» التي جرت داخل البرلمان حول بيان الحكومة، مؤكداً التزام حكومته بما ورد من ملاحظات في تنفيذ برنامج عملها بالشكل المتكامل. وجدد مدبولي تأكيد الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مجلس النواب، باعتبار أن نجاح كل من العمل التنفيذي والعمل التشريعي والرقابي يعتبر أساساً قوياً للتقدم وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية. وأضاف أن البرنامج الطموح للحكومة المصرية يستهدف الإصلاح الشامل والتنمية الشاملة وصولاً إلى «دولة عصرية قوية».

وفي سياق آخر، وقعت مصر والولايات المتحدة أمس، 5 اتفاقيات منح بقيمة نحو 45 مليون دولار في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة، ووقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعن الجانب الأميركي مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالقاهرة شيري كارلين. وقالت الوزيرة سحر نصر، بحسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأميركا هي تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.