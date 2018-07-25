مصر: السجن المشدد لـ 32 «إخوانياً» بأحداث المنيا

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، بسجن 32 عنصراً من تنظيم «الإخوان» الإرهابي، بعد إدانتهم بارتكاب أحداث عنف في محافظة المنيا، جنوب القاهرة.

وحكمت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، بالسجن المشدد بمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 عاماً على 32 من أنصار «الإخوان» لثبوت تورطهم في أحداث العنف التي شملت اقتحام وحرق أحد مقار «بنك مصر» والسجل المدني بمركز «ديرمواس»، ومتحف ومركز شرطة «ملوي»، وقسم شرطة مركز «أبوقرقاص».

وفي التفاصيل، شملت الأحكام السجن المشدد 15 عاماً بحق 15 مداناً في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص، والسجل المدني بمركز ديرمواس، ومركز شرطة ملوي والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهماً آخرين، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7سنوات. وقضت المحكمة أيضاً، ببراءة 17 متهماً لعدم كفاية الأدلة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة في مارس عام 2015، بتهم الانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب، وتخريب منشآت عامة وحكومية، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير 2017.