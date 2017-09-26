18 ميدالية للأشبال في بطولة العالم بمونتينيجرو

أبوظبي (الاتحاد)

حصد أبطال المنتخب الوطني لأشبال الجو جيتسو 18 ميدالية ملونة في بطولة العالم للأشبال بمونتينيجرو، مسجلين بذلك فوزاً مستحقاً وإنجازاً جديد لأبطال الإمارات في البطولة الدولية التي اختتمت فعالياتها أمس بمركز كانيون الرياضي، بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة من الدولة تحت سن الـ 15 عاماً.

وتمكن لاعبونا من انتزاع 8 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و4 برونزيات، عقب أداء متميز قدمه اللاعبون كافة، في خطوة تعزز قيمة الصدارة العالمية لدى الأجيال الجديدة، وترسخ من مساعي اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية لدعم لاعبي الدولة الأشبال المتميزين في مسيرتهم الرياضية، وكذلك صقل المواهب الشابة، وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في المحافل الرياضية الدولية المرموقة.

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد الآسيوي: «إن الإنجازات التي حققها منتخبنا للناشئين تأني استكمالاً لإنجازات زملائهم من الكبار في البطولة الآسيوية للصالات في تركمانستان الذي أسهم في رفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الدولية».

وأضاف: «لقد أثبتت منتخباتنا أنها مؤهلة، وتتمتع بالكفاءة والإمكانات وعززت مهمتها في تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، والذي إن دل على شيء، فإنه يدل على نجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو في لعب دوره الريادي والتنظيمي المنوط به».

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعب عمر علي السويدي، الطالب بالصف التاسع بمدرسة سعد بن معاذ، بذهبية فئة وزن 41 كجم، وخالد محمد أنيس الشحي، الطالب بالصف العاشر بمدرسة الظاهر في العين، بذهبية فئة وزن 50 كجم، ومطر سالم الظاهري، الطالب بالصف التاسع بمدرسة سلطان بن زايد في العين، بذهبية فئة وزن 55 كجم، ومهدي خالد العولقي، الطالب بالصف الثامن بمدرسة الرواد في أبوظبي، بذهبية فئة وزن 60 كجم، وحامد خالد الهانئي، الطالب بالصف العشر بمدرسة حمدان بن زيد في أبوظبي، بذهبية فئة 66 كجم، وسيف جاسم المنصوري، الطالب بالصف الثامن بالمدرسة الألمانية في أبوظبي، بذهبية فئة وزن 60 كجم، واللاعبة بلقيس عبد الكريم عبد الله، الطالبة بالصف الثامن بمدرسة المنتهى في أبوظبي، بذهبية فئة وزن 40 كجم، واللاعبة شما علي الجنيبي، الطالبة بالصف التاسع بمدرسة مكة في العين، بذهبية فئة وزن 48 كجم.

وكسب راشد أنيس الشحي، الطالب بالصف الثامن بمدرسة الظاهر في العين، بفضية فئة وزن 37 كجم، كما فاز سهيل سالم النعيمي، الطالب بالصف التاسع بمدرسة المقام في العين، ففاز بفضية فئة وزن 41 كجم، وعبد الله سهيل الظاهري، الطالب بالصف التاسع بمدرسة سلطان بن زايد في العين، بفضية فئة وزن 50 كجم، وعبد العزيز سالم الكعبي، الطالب بالصف التاسع بمدرسة التفوق في العين، بفضية فئة وزن 55 كجم، واللاعبة شما يوسف الكلباني، الطالبة بالصف التاسع بمدرسة المنتهى في أبوظبي، بفضية فئة وزن 52 كجم، واللاعبة عليا محمد الظاهري، الطالبة بالصف التاسع بمدرسة المريجب في العين، بفضية فئة وزن 63 كجم.

بينما فاز عبد الرحمن صالح محمد حيدرة، الطالب بالصف العاشر بمدرسة الدهماء في العين، ببرونزية فئة وزن 45 كجم، وعمار حمد راشد الظاهري، الطالب بالصف التاسع بمدرسة التكنولوجيا في العين، ببرونزية فئة وزن 34 كجم، وسهيل إسماعيل البلوشي، الطالب بالصف الثامن بمدرسة سلطان بن زايد في العين، ببرونزية فئة وزن 37 كجم، وزينب راشد سعيد، الطالبة بالصف الثامن بمدرسة المريجب في العين، ببرونزية فئة وزن 63 كجم.