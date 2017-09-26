أبطال الإمارات سفراء فوق العادة بـ 33 ميدالية في تحدي لوس أنجلوس

أمين الدوبلي (لوس أنجلوس)

سطر أبطال الإمارات للجو جيتسو أمس أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات الشرف، عندما حولوا الصالة رقم (1) في أرض المعارض بمدينة لوس أنجلوس إلى ساحة للتتويج، وحصد الميداليات الملونة، وذلك في اليوم الختامي للجولة الثانية من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، ونجح أبناء الإمارات في رفع رصيد الميداليات إلى 33 ميدالية، عبارة عن 14 ذهبية، و12 فضية، و7 ميداليات برونزية.

توج بالذهب كل من عبدالله القبيسي من نادي الوحدة في وزن 94 كجم للحزام الأزرق، وخليفة الكعبي «الوحدة» وزن 60 كجم للحزام الأزرق، وحصة الشامسي «العين» في وزن 57 كجم للحزام الأزرق، وأحمد عمر «الوحدة» في وزن 110 كجم في الحزام الأبيض، وجابر عبدالله «الجزيرة» في وزن 77 كجم ماستر 1، وناصر سمطر «الجزيرة» في وزن 85 كجم للحزام الأبيض، وخليفة البلوشي «العين» في وزن 62 كجم بالحزام الأزرق، وأحمد بازهير «الوحدة» في وزن 85 كجم بالحزام الأبيض، وزين الله الكربي «الوحدة» في وزن 62 كجم ماسترز للحزام الأزرق، وعبدالله السناني «الجزبرة» في وزن 77 كجم للحزام الأزرق ماسترز 1، وسالم الظاهري «العين» في وزن 55 كجم للحزام الأزرق، وحميد ياسر الكعبي «العين» وزن 81 كجم، ومحمد راضي «الوحدة» لوزن 85 كجم ماسترز1.

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب كل من خالد الطاهر «العين» في وزن 60 كجم للحزام الأزرق، ومريم العامري «الوحدة» في وزن 70 كجم للحزام الأبيض، وصالح الضريبي «الوحدة» في وزن 56 كجم للحزام الأزرق، وأحمد المصعبي «الجزيرة» في وزن 77 كجم ماسترز 1، ووديمة اليافعي «العين» في وزن 48 كجم للحزام الأزرق، ومحمد العامري «الجزيرة» وزن 85 كجم حزام أزرق، واليازيه الشهياري «الوحدة» لوزن 55 كجم حزام أزرق، ومحمد المنصوري «الوحدة» لوزن 94 كجم للحزام الأزرق، وخالد آل علي «الجزيرة» وزن 55 كجم للحزام الأزرق، وعمر الحوسني «الجزيرة» في وزن 81 كجم حزام أزرق، وهداف جمعان «بني ياس» وزن 94 كجم حزام أزرق، وفاز خليفة نصرتي حصل على الميدالية الفضية في منافسات البارا جو جيتسو.

وكانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من مهرة محمد الهنائي «العين» لوزن 52 كجم للحزام الأزرق، وخليفة السويدي «الجزيرة» لوزن 56 كجم حزام أزرق، ومحمد الهنائي «الوحدة» لوزن 94 كجم للحزام الأبيض، وماهر الطاهر «الوحدة» لوزن 81 كجم حزام أزرق، وضاحي الثميري «الوحدة» لوزن 69 كجم حزام بنفسجي، وسلطان آل علي «الجزيرة» حزام بنفسجي وزن 110 كجم، هذا بالإضافة إلى الميداليتين في اليوم الأول عن طريق مصبح الخاطري ذهبية، وعبيد الكعبي «فضية»، وكلاهما من نادي الجزيرة.