الأردن: منظمات الإغاثة تقلص وجودها في مخيم «الزعتري»

عمان (وكالات)

كشفت مصادر إغاثية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمحافظة المفرق شرق عمان، أن معظم المنظمات الإغاثية، أغلقت أو قلصت وجودها في مناطق وجود اللاجئين السوريين، وأرجعت مصادر خطوة المنظمات لتوقف الدعم، واستقرار الأوضاع في سوريا بعد سيطرة النظام على معظم الأراضي، ما يدفع باللاجئين إلى الاستعداد للعودة إلى بلداتهم وفق ما نشره موقع «24» الإخباري.

وأضافت أن من أبرز هذه المنظمات، برنامج الغذاء العالمي الذي خفض عدد المستفيدين، وأوكسفام العالمية، المعنية بالتخفيف من حدة الفقر في العالم والتي قصرت وجودها في الزعتري على موظفين اثنين، فيما أعلنت منظمة يونسيف، استغناءها عن خدمات جميع المدرسين السوريين في المدارس التي كانت تشرف عليها في المخيم.