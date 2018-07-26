مقتل 6 مدنيين بانفجارات في ديالى والموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية أمس، بمقتل 3 مدنيين، بينهم مختار قرية، في حادثتين وقعتا في حوض «الوقف» شمال شرق بعقوبة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر إن «مختار قرية زهرة في حوض الوقف، قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب بستانه، فيما قتل 2 من المزارعين في ذات القرية بهجوم مسلح شنه مجهولون في بستان آخر». وأضاف المصدر أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثين».
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وأوضح أنه «تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوقت القوات الأمنية منطقة الكراج بحثاً عن من يقف وراء التفجير». وعلى صعيد آخر، قال الجواري إن «القوات الأمنية عثرت على 4 أنفاق تحتوي براميل متفجرات وأسلحة خفيفة ومسدسات كاتمة للصوت في بساتين ناحية ربيعة قرب الحدود السورية».
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وأضاف بيرقدار أن «المدان أقدم على نحر عدد من المدنيين من الرجال والنساء في قضاء سنجار، فضلاً عن قيامه بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في الموصل».