مقتل 6 مدنيين بانفجارات في ديالى والموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية أمس، بمقتل 3 مدنيين، بينهم مختار قرية، في حادثتين وقعتا في حوض «الوقف» شمال شرق بعقوبة.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر إن «مختار قرية زهرة في حوض الوقف، قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب بستانه، فيما قتل 2 من المزارعين في ذات القرية بهجوم مسلح شنه مجهولون في بستان آخر». وأضاف المصدر أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثين».

وفي السياق، أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، أمس، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الموصل. وقال العقيد خالد الجواري، من شرطة نينوى، إن «عبوة ناسفة انفجرت في كراج سنجار لنقل المسافرين في الساحل الأيمن داخل مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح».

وأوضح أنه «تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوقت القوات الأمنية منطقة الكراج بحثاً عن من يقف وراء التفجير». وعلى صعيد آخر، قال الجواري إن «القوات الأمنية عثرت على 4 أنفاق تحتوي براميل متفجرات وأسلحة خفيفة ومسدسات كاتمة للصوت في بساتين ناحية ربيعة قرب الحدود السورية».

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات نينوى حكماً بالإعدام شنقاً بحق أحد عناصر‏‭ ‬تنظيم ‬«داعش» بتهمة الاشتراك ‬بجرائم ‬نحر ‬عدد ‬من‭ ‬المدنيين ‬في ‬سنجار. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن «الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى قضت بإعدام أحد الإرهابيين‏‭ ‬المنتمين ‬لتنظيم ‬داعش ‬الإرهابي»‬.

‭ ‬وأضاف ‬بيرقدار أن «‬المدان ‬أقدم ‬على ‬نحر ‬عدد ‬من ‬المدنيين ‬من ‬الرجال ‬والنساء‭ ‬في ‬قضاء ‬سنجار، ‬فضلاً ‬عن ‬قيامه ‬بالقتال ‬ضد ‬القوات ‬الأمنية ‬والعسكرية ‬في‭ ‬الموصل»‬.