الأمم المتحدة ترفض الإشراف على توزيع مساعدات فرنسية في الغوطة الشرقية

دمشق (وكالات)

أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة في دمشق، أن المنظمة الدولية لن تشارك في مبادرة فرنسية روسية لتسليم المساعدات الطبية إلى الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها النظام السوري، وكانت فرنسا قد قالت إنه سيجري توزيع المساعدات تحت إشراف مستقل من قبل فريق تابع للأمم المتحدة، كي تضمن أين ستذهب تلك المعونات ومتى سيتم توزيعها.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في دمشق، إن «الهلال الأحمر السوري» سيوزع المساعدات، ولن يكون هناك إشراف للأمم المتحدة على العملية خلافاً لتقارير سابقة.

في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين الماضي، إلى أن المساعدات جرى تسليمها إلى الأمم المتحدة التي سوف تشرف على توزيعها.

وقال مصدر بالوزارة إن «التصريحات التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق لا تتماشى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الروس والأمم المتحدة»، لافتاً: «نعد حالياً التوضيحات الضرورية، ونحن على ثقة من استكمال هذه العملية الإنسانية».ووصلت المساعدات التي تزن 50 طناً على متن طائرة روسية إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية في شمال غربي سوريا قادمة من فرنسا السبت، وذلك بعد اتفاق بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو في أعقاب محادثات منذ مايو، وقطعت فرنسا، التي تدعم المعارضة السورية، العلاقات الدبلوماسية مع النظام عام 2011.

كما لم يسافر أي مسؤول فرنسي مع الشحنة المؤلفة من أغطية وملابس وخيام وأدوات طهي ولوازم طبية.