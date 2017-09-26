دراجات الإمارات تخوض تحدي أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق الإمارات للدراجات في سباقين أوروبيين ينظمهما الاتحاد الدولي، وهما جولة توسكانا-ميموريال مارتيني التي تنطلق غداً وكأس ساباتيني- سباق الجائزة الكبرى في بيتشيولي الخميس المقبل، وذلك في أعقاب اختتام بطولة العالم للدراجات الأحد في بيرجن بالنرويج.

وتتألف تشكيلة فريق الإمارات من ثمانية دراجين، حيث يشارك الجنوب أفريقي لويس مينتجيس من فريق الإمارات المتخصص بالتصنيف العام في كلا السباقين. وفي معرض حديثه عن العودة إلى توسكانا بإيطاليا ومعرفته بمسار السباق، قال لويس مينتجيس: «لقد عشت في توسكانا لبعض سنوات، وأنا على دراية تامة بمسارات كلا السباقين. وقد وصلنا إلى نهاية هذا الموسم، حيث تبقت بضعة أشهر فقط لنهايته. ويعتمد فوزي في السباقات وتحقيقي نتائج مميزة على الطاقة التي أتمتع بها، ولذلك آمل أن أتمكن من المشاركة في السباق وتقديم أداء جيد وتنافسي».

ويشارك عدد من الدراجين في سباق جولة توسكانا-ميموريال مارتيني إلى جانب مينتجيس الثلاثاء، وهم دارون أتابوما (كولومبيا) وماتيو بونو (إيطاليا) وكريستيان دوراسيك (كرواتيا) وفيليبو غانا (إيطاليا) وماركو كامب (سلوفينيا) والدراج المتدرب ألكسندر ريابوشينكو (بيلاروسيا) وفيدريكو زورلو (إيطاليا).

ويشارك إلى جانب مينتجيس الإيطالي دييجو أوليسي الفائز في سباق كأس ساباتيني - الجائزة الكبرى في بيتشيولي لعام 2013. ويشارك دييجو في السباق إلى جانب سبعة دراجين من الفريق، هم ماتيو بونو (إيطاليا) وكريستيان دوراسيك (كرواتيا) وفيليبو غانا (إيطاليا) ولويس مينتجيس (جنوب أفريقيا) ومانويل موري (إيطاليا) والدراج المتدرب ألكسندر ريابوشينكو (بيلاروسيا) وفيدريكو زورلو (إيطاليا).