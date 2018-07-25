ليبيا: لم يأتنا من قطر وتركيا سوى البلاء



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 طرابلس (مواقع إخبارية) أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي وكبير مستشاري رئيس الأركان عبدالله عتامنة، أن ليبيا لم يأتها من قطر وتركيا سوى البلاء، مشيدا في حوار مع موقع «بوابة العين الإخبارية» بالموقف المحلي والدولي الذي يعمل على دحر الإرهاب ومموليه سواء في ليبيا أو دول المنطقة. وقال «البلاء جاءنا من قطر وتركيا، لكن أصبح هناك وعي عربي ودولي لتقليل النفوذ التركي والقطري، ما أدى إلى انحسار نفوذ الجماعات الإرهابية التي يمولها البلدان». ووصف زيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لتلميع صورة بلاده، بـ«السراب الذي يحسبه الظمآن ماء». ودعا الليبيين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام الجامع، الذي يعمل بالتوازي مع بعثة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية ومجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى حل يأتي بميثاق يجمع كل الأطراف، ما عدا ما أقصاه القانون والإرهابيين، فلا حوار معهم.