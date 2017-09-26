فريق عربي من أفريقيا

تستضيف الإمارات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل. ومن حسن الحظ أن فريقاً عربياً سيمثل أفريقيا، بعد أن تأهلت 4 فرق إلى الدور قبل النهائي، وهى الأهلي والنجم الساحلي واتحاد الجزائر والوداد المغربي.
وكان الأهلي تأهل لكأس العالم للأندية 4 مرات وحقق أفضل نتيجة له عام 2006 بحصوله على المركز الثالث، إثر تغلبه على فريق كلوب أميركا المكسيكي 2/1.. وفى عام 2012 حصل الأهلي على المركز الرابع، لكن من تاريخ مشاركات الفرق العربية الأفريقية في البطولة تلاحظ تفوق الشمال الأفريقي ممثلاً في فرق الرجاء، والأهلي والنجم الساحلي والترجي، والملاحظ أيضاً أن معظم نتائج هذه الفرق في البطولة تبدو مثل موظف مربوط على الدرجة السادسة!
من الملاحظات الطريفة التي تلقيتها من صديق، أن التونسي علي معلول كان وراء صعود الأهلي للدور قبل النهائي على حساب الترجي، وأن المصري عمرو مرعي كان وراء صعود النجم الساحلي على حساب أهلي طرابلس الليبي، ليواجه الأهلي المصري فريق النجم التونسي، فماذا لو كرر معلول قصة نجاحه وأخرج النجم الساحلي؟ وماذا أيضاً لو كرر عمرو مرعي قصة نجاحه وأخرج الأهلي المصري؟
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لا أكتب سيناريو مسبقاً، ولا أكتب أمنية حتى لو كنت أتمناها كمصري بفوز الأهلي بكأس أفريقيا، ولكنني أعرض حقيقة، وهي أن جماهير الأهلي عريضة ومنتشرة وللفريق شعبية عربية مثل الزمالك، وهذا مع تقديري الكبير للنجم الساحلي التونسي، وللفريقين العربيين الوداد واتحاد العاصمة.. والفرق الثلاثة قريبة جداً هي الأخرى من التأهل إلى كأس العالم للأندية.
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