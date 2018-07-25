«العدل الدولية» ستعاقب قطر لتنصلها من القرارات الأممية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

رأى خبراء قانونيون أن لجوء قطر إلى محكمة العدل الدولية يفتح عليها باب مراجعة تطبيقها للقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال المحامي الهولندي إبراهيم بن مولاي، في حديث لموقع «بوابة العين الإخبارية» إن الدوحة لم تلتزم في يوم من الأيام بالقرارات الأممية، وكان الأجدر بها ألا تلجأ إلى المحكمة، لأن ذلك سوف يفتح لها باب مراجعات تطبيقها للقرارات الدولية المعنية بغسيل الأموال ودعم التنظيمات الإرهابية». متوقعا أن تشهد الأسابيع المقبلة انتقادات جديدة من داخل أوروبا لقطر بعد أن أدركت دولها انعكاسات خطر الإرهاب القطري وعدم التزام الدوحة بالمواثيق الدولية على أمنها القومي.

بدوره، قال المحامي الهولندي اكسيل هاجيدوم، المعني بقضايا محكمة العدل الدولية، إن الحجج التي قدمتها قطر في جلسات قضيتها المرفوعة أمام المحكمة ضد الإمارات العربية المتحدة، اتسمت بالضعف. وأضاف أن قضية قطر الخاسرة أمام المحكمة تذكر المجتمع الدولي بسجلها في عدم الالتزام بالقرارات الأممية.

وتواجه قطر الكثير من التهم، حول عدم تنفيذها قرارات أممية، أبرزها القرار 2368 بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجميع الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، ويؤكد هذا القرار على ضرورة اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة. ويحدد أيضا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية ويشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. إضافة للقرار الأممي رقم 2178 الذي يمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة، المرتبطة بالنظام القطري.