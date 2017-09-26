الأرجنتين تتصدر قائمة «التوب 10» الأكثر تهديفاً

أنور إبراهيم (القاهرة)

تصدرت الأرجنتين بنجومها وهدافيها الكبار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الإنجليزي وباولو ديبالا نجم يوفينتوس الإيطالي قائمة «التوب 10» الأكثر تهديفاً في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى التي شهدت جولاتها الأولى معدلات كبيرة في تسجيل الأهداف لنجوم خط الهجوم بأندية هذه الدوريات التي قطعت حتى الآن مرحلة تتراوح بين 6 مباريات (البريميرليج والليجا والبوندسليجا) و7 مباريات للفرنسي و8 مباريات للدوري الإيطالي.. وتمثل الأرجنتين بذلك نسبة 30% من قائمة العشرة، بينما لا تضم القائمة سوى مهاجم واحد من كل من كولومبيا والجابون وإيطاليا والبوسنة وبولندا وبلجيكا وإسبانيا.

ويأخذ الترتيب في اعتباره الوقت الذي لعبه كل مهاجم في المباريات ومعدل التهديف بالدقيقة، وليس كثرة الأهداف على إطلاقها، ولهذا جاء النجم الأرجنتيني ديبالا لاعب يوفينتوس الإيطالي في المركز الأول، رغم أنه لم يسجل العدد الأكبر من الأهداف في القائمة، وإنما سجل 10 أهداف في 466 دقيقة لعب بواقع هدف كل 6. 46 دقيقة، بينما جاء الكولومبي رادميل فالكاو مهاجم موناكو وصاحب أعلى الأهداف (11 هدفاً) في المركز الثاني لأنه سجل هذه الأهداف في وقت أطول (573 دقيقة) بواقع هدف كل 52 دقيقة.

وحل ثالثاً النجم ليونيل ميسي هداف برشلونة برصيد 9 أهداف سجلها في 540 دقيقة بواقع هدف كل 60 دقيقة.

والرابع في ترتيب «التوب 10 هو الجابوني أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند، حيث سجل 8 أهداف في 535 دقيقة بواقع هدف كل 67 دقيقة، أما الخامس فهو الإيطالي تشيرو إيموبيللي لاعب لاتسيو، والذي سجل 8 أهداف في 540 دقيقة بواقع هدف كل 68 دقيقة، بينما احتل البوسني إيدن دجيكو لاعب روما المركز السادس برصيد 6 أهداف سجلها في 431 دقيقة بواقع هدف كل 72 دقيقة.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ سابعاً برصيد 7 أهداف سجلها في 515 دقيقة، بواقع هدف كل 74 دقيقة، وتقاسم المركز الثامن كل من البلجيكي درايس ميرتينز لاعب نابولي والإسباني ألفارو موراتا المركز الثامن برصيد 6 أهداف لكل منهما سجلها الأول في 456 دقيقة وسجلها الثاني في457 دقيقة، أي بفارق دقيقة واحدة بينهما في زمن اللعب، ما جعل معدل التهديف بينهما واحداً بواقع هدف كل 76دقيقة، بينما جاء الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 6 أهداف سجلها في 467 دقيقة، بواقع هدف كل 78دقيقة، واحتل الأوروجوياني أدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان المركز العاشر والأخير في القائمة، إذ سجل أهدافه السبعة في الدوري الفرنسي في 608 دقائق بواقع هدف كل 87 دقيقة.