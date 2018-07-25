حمد بن جاسم يتشدق بمديح «الملالي» إيران تقرر رفع الصادرات إلى قطر لتبلغ 900 مليون دولار بحلول 2020



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) واصل النظام القطري الارتماء في أحضان إيران برغم التحذيرات المتصاعدة من تدخلاتها في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وتورط أذرعها بالعديد من العمليات الإرهابية. وعلى وقع إعلان رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة عدنان موسى بور عن استهداف رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار في عام 2020. عمد وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم إلى كيل المديح إلى إيران ووصفها بالجارة، مطالباً العرب بالتقرب منها واتخاذها حليفاً، وقال من خلال حسابه على «تويتر»: «لا بد أن نقر بكون إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات ولكن يجب أن لا نصل معها للعداء المطلق، بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط لنصل إلى أرضية مشتركة للتعايش مع هذا الجار». من جهته، قال موسى بور أن صادرات إيران لقطر بلغت في الأشهر الـ8 بالسنة المالية المنصرمة التي انتهت 20 مارس 2018 نحو 250 مليون دولار. وأضاف أن الروابط التجارية بين طهران والدوحة شهدت تسهيلاً خلال الفترة المذكورة، بحيث حلّت سلع إيرانية بدلاً من السعودية في السوق القطرية. وقال: «إن الغرفة التجارية المشتركة صاغت برنامجاً لتنمية التجارة البينية حتى عام 2022 موعد إقامة نهائيات كأس العالم». وأوضح أن إيران وقطر تستهدفان تبادل الاستثمارات، وفي حال وظفت طهران استثمارات في الدوحة فإن ذلك سيؤدى لزيادة صادرات الخدمات الفنية والهندسية للدوحة والعكس صحيح. وأشار إلى أن الحجم التجاري بين إيران وقطر كان يبلغ 70 مليون دولار قبل مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر في 5 يونيو 2017.