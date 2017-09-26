الهلال وبيروزي.. قمة عنوانها الثأر

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف الهلال، حامل اللقب في 1992 و2000 والذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، في نصف النهائي، بيروزي الإيراني على ملعب استاد محمد بن زايد.

وسيحاول الهلال الذي بلغ دور الأربعة على حساب العين «صفر-صفر و3-صفر»، مواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة، والثأر لمواطنه الأهلي الذي خرج على يد بيروزي (2-2 و1-3).

بدوره، يأمل بيروزي بالخروج بنتيجة إيجابية قد تكون الفوز أو التعادل، وتأجيل الحسم حتى موقعة الإياب في 17 أكتوبر.

ورغم الأفضلية النسبية للهلال، تعتبر المباراة صعبة على الفريقين، وستلعب على جزئيات صغيرة؛ إذ لا يمكن التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الفريقين التقيا في دور المجموعات مرتين في عمان أيضاً، وكان التعادل سيد الموقف (1-1 وصفر-صفر).