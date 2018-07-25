12 عاملاً يموتون أسبوعياً في مرافق مونديال 2022

موسكو (مواقع إخبارية)

كشف تقرير لموقع «سوفيتسكي سبورت» الروسي، أن 12 عاملاً يموتون أسبوعياً خلال بناء المرافق المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر أن تستضيفه قطر. ونقل الموقع عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن أغلب العمال الذين يلقون حتفهم خلال بناء المرافق، من المهاجرين الذين يبلغ عددهم حاليا 1.2 مليون شخص.

وتخطط السلطات القطرية قريبًا لجذب حوالي مليون عامل مهاجر آخر للاستعانة بهم في بناء المرافق والملاعب المخصصة لأكبر حدث رياضي في العالم. ولفت الموقع إلى أن حالات الوفاة تحدث بسبب ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها العمال، موضحًا أن العمال يؤدون عملهم في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، كما أنهم يعانون من ظروف معيشة رهيبة. وقال السفير الهندي لدى قطر إن 82 عاملاً هندياً لقي حتفهم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بينما يشكوا 1460 آخرون من ظروف العمل غير المقبولة. وأكد الموقع أن 70 عاملاً من نيبال استطاعوا الفرار إلى قنصلية بلادهم وعادوا إلى وطنهم، لافتًا إلى أن السلطات القطرية سحبت منهم وثائقهم ولم تدفع لهم مستحقاتهم.

إلى ذلك، كشف مؤشر الاستعباد العالمي للعام 2018 الذي أصدرته منظمة globalslaveryindex.org، أن قطر وإيران ضمن قائمة الدول التي لم تتحرك جيداً لعمل أي شيء فيما يخص قضايا الاتجار واستعباد البشر. وذكر التقرير الذي نشرته «الوطن» السعودية، أمس أن العمالة ‬الأجنبية تعاني ‬الأمرّين ‬في ‬قطر ‬على ‬يد ‬أصحاب ‬العمل ‬هناك، ‬في ‬ظل ‬تواطؤ ‬من ‬السلطات ‬التي ‬لا ‬توفر ‬أدنى ‬درجات ‬الحماية ‬لهذه ‬الفئة ‬من ‬العمالة، ‬والتي ‬يأتي ‬أفرادها ‬عادة ‬من ‬دول ‬آسيوية. وسلطت تقارير أخرى على ‬الانتهاكات ‬التي ‬يتعرض ‬لها ‬العمال ‬القادمون ‬من ‬كوريا ‬الشمالية ‬بالتحديد في قطر.