بورصة الدوحة تتراجع 0.05%

الدوحة (مواقع إخبارية)

شهدت بورصة قطر أمس تراجعاً طفيفاً في 3 قطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% إلى النقطة 9613.78، فاقداً 4.55 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 246.66 مليون ريال، مقابل 307.14 مليون ريال أمس الأول. كما تراجعت أحجام التداول لـ 7.76 مليون سهم، مقارنة بــ 8.42 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بنحو 0.9% بضغط أساسي من انخفاض سهم قطر للتأمين 1.5% عقب إعلان الشركة القوائم المالية التي أسفرت عن تراجع بالأرباح الفصلية والنصف سنوية. كما هبط الصناعة 0.10%؛ لانخفاض 3 أسهم تقدمها الأسمنت الوطنية بنسبة 0.53%. وتراجع البنوك 0.09%، متأثراً بهبوط 9 أسهم تصدرها الإسلامية القابضة الأكثر انخفاضاً بنحو 1.5%. إلى ذلك، انخفضت أرباح مجموعة قطر للتأمين خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 إلى 384 مليون ريال بنسبة 24% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وكشفت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن انخفاض العائد على سهم الشركة إلى 1.08 ريال قطري بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.58 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتراجعت أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 154 مليون ريال وبنسبة 24.3 % عن الربع المقابل من العام الماضي.