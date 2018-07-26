إسقاط جوي لمساعدات إغاثية إماراتية على أهالي الدريهمي

الحديدة، عدن (وام)

نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمرة الثانية خلال أسبوع عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك عبر استخدام المظلات بتقنية تحديد المواقع.

وتأتي عملية إسقاط المساعدات الإنسانية في إطار خطة شاملة وضعها التحالف العربي لإغاثة سكان الحديدة، وتأمين استقرار الوضع الإنساني وتعزيز قدرات الأشقاء اليمنيين في المناطق المحررة حديثاً، لمواجهة آثار حصار الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 400 سلة غذائية استفاد منها 2800 مواطن يمني، إضافة إلى المياه المعدنية للحفاظ على الصحة العامة، ومنع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه أهالي مديرية الدريهمي.

ويأتي استخدام التحالف العربي لـ «جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات» بهدف الوصول بشكل دقيق إلى الأماكن المستهدفة بالمساعدات الإغاثية، وسرعة وصولها إلى المتضررين والمحتاجين.