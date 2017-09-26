«الثلاثي الراحل» يكشف «عقم الملكي»

مدريد (د ب أ)

لم يستهل ريال مدريد موسمه الجديد في بطولة الدوري الإسباني بالشكل الأفضل، حيث أصبح في الأسابيع الأولى يبتعد عن غريمه التاريخي برشلونة بسبع نقاط كاملة في جدول الترتيب، كما أخفق في حصد النقاط الكاملة «ثلاث نقاط» في 50 % من مبارياته. ولا تعد حصيلة ريال مدريد من الأهداف في مستهل الموسم سيئة، ولكن مقارنة ببرشلونة فهو سجل نصف عدد أهداف غريمه التاريخي تقريباً. وقالت صحيفة «أس» الإسبانية إن برشلونة أحرز 20 هدفاً، فيما سجل ريال مدريد 11 هدفاً في الدوري. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ما يثير قلق ريال مدريد في هذه الإحصائية، فقد استغنى النادي الملكي هذا الصيف عن 3 من لاعبيه لم يحظوا بمكان في التشكيل الأساسي للفريق، ليتألقوا مع فرقهم الجديدة ويسجلوا أهدافاً في دورياتهم أكثر من تلك التي سجلها الفريق المدريدي بالكامل.

وكشفت «أس» أن الثلاثي الفارو موراتا وخاميس رودريجيز وماريانو دياز، الذين قرر ريال مدريد إعارتهم أو بيعهم لأندية أخرى، أحرزوا 12 هدفاً هذا الموسم، بفارق هدف واحد عما سجله ريال مدريد.

وأنعش رحيل الثلاثي المذكور خزينة ريال مدريد بـ 80 مليون يورو، قد تصل إلى 115 مليوناً و200 ألف يورو، إذا قام نادي بايرن ميونيخ الألماني بتفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز.