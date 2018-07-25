تجهيزات لإطلاق معركة تحرير البيضاء

عدن (الاتحاد)

أكد الجيش الوطني، أنه يجري حاليا تحضيرات لتجريد عدد من الوحدات العسكرية في محافظة البيضاء، من أجل إطلاق عملية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأكد أركان اللواء 163 مشاة العقيد سالم المحيقراني أن هناك تحضيرات في عدة جبهات قتالية للبدء بعملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بالبيضاء، مضيفاً أن الانتصارات العسكرية الأخيرة تأتي ضمن التحركات للقضاء على فلول ميليشيات الشر والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران.