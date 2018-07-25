مجلس الوزراء يتوعد مرتكبي الاغتيالات بالمحافظات المحررة

عدن (الاتحاد)

توعد مجلس الوزراء اليمني مرتكبي عمليات الاغتيالات التي شهدتها المحافظات المحررة، وطالت عدداً من رجال الدين وقيادات عسكرية وأمنية. وأكد المجلس أن مرتكبي الأعمال الإجرامية لن يفلتوا من العقاب وسيتم تعقبهم من قبل الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي استهل الاجتماع باستعراض تقرير عن مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة. واستمع مجلس الوزراء من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى إحاطة عن مجمل الأوضاع العسكرية ومستوى تقدم الجيش الوطني في الجبهات، والاستراتيجية التي يتبعها من أجل تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من قبضة المليشيات الانقلابية.