غريفيث في صنعاء لبحث مبادرته بشأن الحديدة مع الحوثيين

صنعاء (الاتحاد)
وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء أمس، إلى صنعاء لبحث مبادرته بشأن مدينة وميناء الحديدة مع قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة اليمنية منذ أواخر 2014. وذكر مصدر ملاحي مسؤول بمطار صنعاء لـ «الاتحاد» أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، ونائبه معين شريم، وصلا ظهر الأربعاء على متن طائرة تابعة للمنظمة الدولية قدمت من العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت وكالة سبأ الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن غريفيث وصل «في زيارة تستغرق عدة أيام»، دون إضافة المزيد من التفاصيل بشأن أجندة زيارة المبعوث الأممي التي تعد الخامسة لصنعاء منذ توليه منصبه رسمياً أواخر مارس الماضي.
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كما تنص مبادرة المبعوث الأممي على الاستعانة بمراقبين دوليين للمساعدة على تحسين أداء ميناء الحديدة، والتحقق من وجود انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية في اليمن. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، جمد أواخر يونيو حملته العسكرية التي انطلقت منتصف الشهر ذاته لتحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي مقابل انسحاب كامل وغير مشروط للميليشيات من المدينة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص.
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وتشترط الحكومة اليمنية «الانسحاب الكامل» للحوثيين من المدن، بما في ذلك صنعاء والحديدة، للعودة إلى الحوار المتعثر منذ أغسطس 2016، مع تمسكها أيضاً بـ«المرجعيات الثلاث» لإنجاز السلام العادل والشامل في البلاد الغارقة في الصراع منذ أواخر 2014. واستبق المتمردون الحوثيون وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء بالدعوة صباح أمس الأربعاء، وعبر ما يسمى برابطة علماء اليمن، وهي تكتل ديني مذهبي تابع للميليشيات، إلى «التحشيد والنفير العام نحو جبهة الساحل وكل الجبهات»، وهو ما يؤكد، بحسب مراقبين، انصراف الحوثيين عن السلام، ويضع المزيد من العراقيل أمام غريفيث في مهمته المستحيلة.