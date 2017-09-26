«السـيتي» يستدرج شاختار «البرازيلي» !

محمد حامد ( دبي)

يتطلع مان سيتي لمواصلة الانتصارات في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، وذلك بعد أن نجح في الفوز على فينورد الهولندي برباعية في ضربة البداية، ويستضيف «البلو مون» فريق شاختار الأوكراني باستاد الاتحاد الليلة في الجولة الثانية، حيث يسعى بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز على مضيفه بهدف الاقتراب من التأهل لدور الـ 16.

ما يثير القلق في مجموعة مان سيتي، أن جميع التوقعات كانت تشير إلى أن المنافس الأول للفريق على الصدارة هو نابولي الإيطالي، إلا أن نتائج الجولة الأولى تسببت في اختلاط الأوراق، فقد حقق شاختار فوزاً مهماً بهدفين لهدفين على حساب الفريق الإيطالي، مما جعل الصراع يشتد بين الثلاثي للحصول على بطاقتي التأهل، وفي حال نجح «بيب تيم» في الحصول على نقاط مباراة الليلة، فإنه سيكون الأقرب لحسم التأهل في صدارة المجموعة.

سعي «البلو مون» لحسم التأهل القاري مبكراً لا يرتبط بطموحاته في دوري الأبطال فحسب، بل للأمر علاقة برغبة جوارديولا في منح فريقه الراحة البدنية والذهنية المطلوبة من أجل التفرغ ولو لبعض الوقت للمعركة الأشد شراسة في البريميرليج، حيث الصراع على أشده مع مان يونايتد وتشيلسي.

ومن المعروف أن جميع أندية أوروبا بما في ذلك الأندية الكبيرة تعاني من ضغوط الجمع بين بطولة الدوري المحلي، والبطولة القارية، خاصة إذا كانت تسعى للجمع بين اللقبين، ويكفي أن هناك حالة استثنائية واحدة في التاريخ بطلها مان يونايتد الذي حصد دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا في عام 1999، وفعلها برشلونة في مناسبتين، عام 2009 و2015.

بالعودة إلى تفاصيل المواجهة المرتقبة فإن شاختار ليس ضيفاً سهلاً على مان سيتي، على الرغم من تألق الأخير منذ بداية الموسم، فقد حقق الفريق الأوكراني الفوز على نابولي في ضربة البداية، كما أنه يخوض منافسات الدوري الأوكراني منذ منتصف يوليو الماضي، مما جعله يصل إلى جاهزية كبيرة بدنياً وذهنياً وفنياً، وفي منافساته بالدوري لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام منافسه الثري دينامو كييف، في حين حقق الفوز في 8 مباريات من أصل 10، وتعادل في واحدة.

وبالنظر إلى قائمة الفريق الأوكراني فإنه يعتمد على المهارة المدرسة البرازيلية بصورة لافتة، حيث يضم في صفوفه 8 عناصر برازيلية غالبيتهم يشاركون في التشكيلة الأساسية، وفي تصريحات أطلقها فرناندينيو نجم مان سيتي الذي خاض تجربة سابقة في صفوف شاختار، قال: إنهم يعتمدون على الكرة الهجومية طوال الوقت، وهذا ما يجعلني أتوقع مباراة مثيرة أمامهم، حيث يقدم مان سيتي الكرة الهجومية أيضاً، إنهم يعتمدون بصورة شبه مطلقة على العنصر البرازيلي في تشكيلتهم.

وعلى صعيد مان سيتي فمن المتوقع أن يدفع جوارديولا بتشكيلته الأساسية بهدف الحسم في البطولة القارية، صحيح أنه سوف يواجه تشيلسي في موقعة مرتقبة بالدوري الإنجليزي السبت المقبل، وهي التحدي الأقوى والأهم منذ بداية الموسم لفريق سيتي، إلا أن جوارديولا لديه فلسفة خاصة، وهي الاهتمام بمباراة اليوم لا بموقعة الغد، وقد اعتاد على ذلك في فترات توليه قيادة برشلونة.

من المتوقع أن تتكون تشكيلة مان سيتي في موقعة الليلة من إيدرسون حارساً، وأمامه الرباعي والكر، وستونز، وأوتاميندي، ودانيلو، وفي منتصف الملعب دي بروين، وفرناندينيو، ودافيد سيلفا، ويتولى برناردو سيلفا، وجابريل خيسوس، وساني الجانب الهجومي، مع بقاء أجويرو وسترلينج على مقاعد البدلاء، وقد يبدأ بأحدهما حسب ظروف وجاهزية جميع اللاعبين قبل المباراة مباشرة.