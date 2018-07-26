عقيل الحلالي (صنعاء)

دفعت ألوية العمالقة، العاملة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى غرب زبيد، استعداداً لاقتحام المدينة التاريخية، وتحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية في جنوب محافظة الحديدة الساحلية (غرب).

ونشرت ألوية العمالقة، صباح أمس، على حساب تابع لها على موقع تويتر، مقطع فيديو أظهر انتشار قوات من العمالقة في مناطق زراعية وصحراوية شرقي مدينة التحيتا على الطريق المؤدي إلى مدينة زبيد، واحدة من أبرز مدن الحديدة سيشكل تحريرها إنجازاً عسكرياً كبيراً يمهد لتحرير محافظة الحديدة بالكامل.

وقالت ألوية العمالقة، إن قواتها «بدأت بتمشيط مزارع غربي زبيد وتستعد لاقتحام المدينة» المدرجة منذ عام 1993 على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، وحولتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية إلى ثكنة عسكرية كبيرة، بعدما نشرت المئات من عناصرها في الشوارع والأحياء السكنية، وعلى أسطح مبانيها الطينية الأثرية.

ويتزامن الانتشار العسكري للعمالقة غرب زبيد مع استمرار العملية العسكرية لقوات المقاومة المشتركة والتحالف العربي للقضاء على آخر جيوب ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا الساحلية، والمحرر مركزها الرئيس مطلع الشهر الجاري.