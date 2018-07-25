هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية

الرياض، صنعاء (الاتحاد)

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي «إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران، وإن محاولة الهجوم باءت بالفشل لتدخل سفن القوات البحرية للتحالف في حينه، ونتج عن الهجوم تعرض الناقلة لأضرار طفيفة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المالكي قوله «إن الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية، وأن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية».

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن هذا يأتي ضمن الالتزام بدورها الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً، وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وكذلك الاقتصاد العالمي. كما أكد أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، مسؤوليتها عن الهجوم على السفينة السعودية على البحر الأحمر، بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين الذين يسيطرون منذ أواخر 2014 على مناطق في شمال وغرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.