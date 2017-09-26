طريق «التتويج الملكي» يبدأ من «دورتموند»!

عمرو عبيد (القاهرة)
لا تؤثر العثرات المحلية كثيراً على مسيرة ريال مدريد الأسطورية في الكرة الأوروبية والعالمية، ففريق القلعة البيضاء يظهر نهماً شديداً لحصد هذه الألقاب، مهما كان وضعه في الليجا أو الكؤوس المحلية الإسبانية، صحيح أنها بطولات مهمة إلا أن المجد الأوروبي لا يضاهيه أي نجاح آخر مهما كان، واعتاد الفريق الملكي مداواة جراحه المحلية بحصد الكؤوس العالمية التي يبدو أنها بمثابة الإكسير المذهل الذي يدفع الفريق نحو التعافي السريع واستعادة عنفوانه، ليستمر في تحطيم كل الأرقام القياسية متربعاً على عرش الكرة الأوروبية والعالمية بفارق كبير عن أقرب منافسيه، مما يجعل حلم اللحاق به أو مجاراته هو ضرب من المستحيل !
ويتأكد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، إذ حصد البلانكوس 8 بطولات عالمية خلال 4 سنوات فقط، مقسمة إلى 3 ألقاب في دوري الأبطال ومثلها في السوبر القاري ولقبين في كأس العالم للأندية، وهو الأقرب للفوز بمونديال الأندية في ديسمبر المقبل بالإمارات، وخلال الفترة نفسها لم ينتزع محلياً إلا بطولة واحدة لليجا وأخرى لكأس الملك ومثلها للسوبر الإسباني، وكأن الريال فقد اهتمامه بالبطولات المحلية تاركاً إياها لمنافسيه، في حين تفرغ هو لحصد كنوز الألقاب العالمية بطريقة مثيرة وشرسة وبطموح تخطى كل الحدود.
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كما تكشف الأرقام الإجمالية لمواجهات الفريقين عن ندية كبيرة للغاية، إذ تقابلا 12 مرة من قبل كانت الغلبة للريال في 4 مباريات مقابل فوز دورتموند في 3 بينما انتهت خمس منها بالتعادل، واهتزت الشباك البيضاء 16 مرة مقابل 18 هدفاً في مرمى الألمان، ليثبت أسود الفستيفاليا أنه خصم عنيد للريال عبر التاريخ لا يستهان به أبداً.
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رغم فوز بروسيا دورتموند على ريال مدريد 2/ 1 في سيجنال إيدونا بارك، خلال المواجهة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نسخة 2012/ 2013، لم يتخيل أحد على الإطلاق هذا السيناريو الخارق والجنوني الذي حدث في نفس الملعب بعد 6 أشهر فقط، وتحديداً في أبريل 2013، حيث تقابل الغريمان للمرة الثالثة في ذلك الموسم الأوروبي في مباراة ذهاب نصف نهائي هذه النسخة، ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق كانت كل الأمور تسير بشكل طبيعي ومنطقي للغاية، حتى انفجر ماكينة الأهداف البولندية، روبرت ليفاندوفسكي ليسجل ثلاثة أهداف متتالية خلال 17 دقيقة من عمر الشوط الثاني، بعد هدفه الأول المبكر في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، و حصد ليفاندوفسكي سوبر هاتريك تاريخي في شباك الميرنجي ألقى به خارج البطولة؛ لأن فوز كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو في الإياب بهدفين نظيفين لم يكفِ لتجاوز عقبة الأسود والأصفر تحت قيادة الألماني يورجن كلوب!
ويبدو أن تلك الرباعية التاريخية كانت بمثابة صفعة قوية دفعت الفريق الملكي إلى الاستفاقة والنهوض من كبوته الأوروبية التي طالت كثيراً، ففي الموسم التالي كان التتويج العاشر للريال بلقب دوري الأبطال بعد غياب دام لمدة 12 عاماً، وخلال مسيرته الظافرة في نسخة 2013/ 2014 عبر البلانكوس من بوابة دورتموند هذه المرة بعد تخطيه في ربع النهائي، ثم زاد الريال من أرقامه القياسية بتحقيق البطولة الحادية عشرة في موسم 2015/ 2016 وأتبعها بلقب ثانٍ على التوالي في النسخة الماضية، تحت قيادة الداهية الفرنسي زين الدين زيدان، ليتوج الميرنجي بثلاثة ألقاب خلال 4 مواسم، تلت هزيمته القاسية على يد الفريق الألماني العنيد، فهل يستمر انتقام المارد الأبيض في هذه النسخة الجديدة؟.